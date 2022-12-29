濕冷魔法攻擊！西南地區陰雨雪天氣持續　元旦期間冷空氣活動頻繁

據《中國天氣網》消息，昨日（28日），隨著冷空氣南下，中國西南及江南一帶雨雪範圍達到最大。預計今日（29日），江南地區雨雪陸續減少消退。未來幾天，西南地區的陰雨雪天氣持續，元旦期間冷空氣活動頻繁，部分地區又將迎來雨雪天氣。



昨日，南方雨雪天氣達到頂峰，東北一帶降雪顯著減少。昨日8時至今日6時，四川西部、雲南東部、貴州等地出現小到中雪或雨夾雪。

中央氣象台預計，今日，南方雨雪天氣仍會持續，長江沿江一帶的降水將陸續減少消退。新疆西南部山區及北疆北部、西藏西部等地的部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，新疆西南部山區、川西高原南部等地局地有大雪；四川盆地、雲南大部、台灣島等地的部分地區有小到中雨，其中台灣島北部局地大雨。

（中國天氣網）

中央氣象台同時預計，元旦期間，部分地區又將迎來雨雪天氣。2022年12月31日至2023年1月2日，西北地區東部、江漢西部及西南地區東部海拔較高處將有小雪或雨夾雪。提醒上述地區公眾密切關注天氣變化，提前做好相應防範工作。

氣溫方面，預計今日，中國最高氣溫整體低迷。東北中北部地區最高氣溫普遍不足零下10℃；華北地區也只有0℃出頭；黃淮地區大約在5℃上下；長江中下游多地則不足10℃。而華南一帶的最高氣溫在15℃左右，此種低溫狀態將維持到2022年底。

（中國天氣網）

此外，臨近新年，冷空氣活動依然較為頻繁。預計2022年12月31日至2023年1月2日，受冷空氣影響，東北、華北等地氣溫將下降4~6℃，局地降幅可達8℃以上。

2023年元旦示意圖。（視覺中國）

氣象部門提醒，未來幾天南方地區氣溫較低，雨雪天氣依然頻繁，濕冷魔法持續攻擊，公眾需注意做好防寒保暖措施。貴州、湖南等地雨雪量大，局地有凍雨，需重點防範對通訊和電力等設施的不利影響。