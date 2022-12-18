強冷空氣來襲　江南華南等地最低較常年同期偏低超7℃

今日（18日）早晨6時，中央氣象台繼續發布低溫藍色預警。

受強冷空氣影響，江南中東部和南部、華南大部、四川東部、雲南東南部、湖南西北部等地有大幅降溫，日最低氣溫較歷史同期偏低5-7℃甚至超過7℃。氣象台提醒交通、公安、能源、農業等部門做好應對準備工作，也提醒廣大居民注意防寒保暖。



《中國天氣網》消息，受強冷空氣影響，預計今早8時至周三（21日）早上8時，江南中東部和南部、華南大部以及四川東部、雲南東南部、湖南西北部等地的日最低氣溫較歷史同期偏低5℃以上，其中江南中東部、華南中東部以及四川東部等地的日最低氣溫較歷史同期偏低7℃以上。

內蒙古東北部、黑龍江中部等地的部分地區日最低氣溫也較歷史同期偏低5-7℃。最低氣溫0℃線將位於廣西北部、廣東中北部至福建南部一帶。

中央氣象台發布的全國最低溫距平預報圖顯示，江南中東部、華南中東部以及四川東部等地的日最低氣溫較歷史同期偏低7℃以上。（中國天氣網）

中央氣象台提醒，民眾要注意添衣保暖，在嚴寒天氣時盡量減少戶外活動，留意有關媒體報道的低溫最新信息，以便做好進一步準備。同時提醒交通、公安、農業、能源等相關部門做好應對可能出現的道路結冰、供暖、農業凍害等問題的應對準備工作。

在微博等內地社交平台上，不少網民都發表對強冷空氣來襲的感受，「感覺被冷空氣毆打了」、「太離譜了，廣東3度，北方零下40度也不算什麼，有本事過來沒供暖的廣東度過冬天！」、「天氣好冷！只有被窩是我的歸屬！」。