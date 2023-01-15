出獄做「浪子回頭勵志網紅」？　內地刑滿釋放人員直播帶貨引熱議

「美食主播」、「旅游主播」、「游戲主播」在內地社交平台已不罕見，但近來各大平台開始出現許多「刑滿釋放博主」，以製作短影片，或進行直播獲取關注，開闢出網紅圈一條「浪子回頭勵志網紅」的新賽道。



據《紅星新聞》報道，這樣的賬號在小紅書、抖音、微博等平台並不少見。小紅書平台賬號「天郎哥哥」發出《釋放證明書》，並寫道「我不會接受別人對我的施捨，重獲新生希望大家關注我」，得到許多網民支持。但隨著其所犯「強迫賣淫罪」被網民曝光，該賬號也很快被「封號」。

還有微博和抖音賬號為「尋親男孩今晚有沒有哭」的主播，自述悲慘尋親經歷，稱命運坎坷誤入歧途被收監，獲得不少同情。在抖音收穫12萬粉絲追蹤後，開始直播帶貨，用偏貴的定價向女粉絲出售衛生巾。而後被發現其所犯罪行為強姦罪，曾持刀強姦不到15歲的女性受害人。曝光後，引發網民聲討表示「不可容忍」，該帳號亦被平台封鎖。

目前，在內地抖音、微博、bilibili等平台搜索「刑滿釋放」，會出現大量出獄人員的帳號，部分甚至有過萬粉絲。其中就有在囚人士家屬提問「該不該去探望服刑親友」、「送什麼樣的東西是監獄裡需要的」；也有同樣出獄人員提問要如何「消滅前科」。

出獄人員做主播的現實境況

不同於上述兩名犯「性罪行」的博主，主播成某曾在賭場做「小弟」，後因經濟犯罪入獄約9年。他表示經營帳號全因要「養家糊口」。出獄人員大多學歷較低且缺乏一技之長，與社會脫離許久，難以入職正規企業，只能到不需要犯罪記錄證明的小企業。成某經營的抖音帳號已有8.8萬粉絲追蹤。

出獄人員成某的抖音帳號。

另一位曾因侵犯公民個人信息罪獲刑的主播王某稱，開設帳號的初衷是希望通過自己的講述，讓大家遵紀守法；也是宣洩內心的壓抑，「監獄裡面的生活真是太難了。」王某表示，出獄後，出租司機、送快遞、送外賣這樣的工作都不獲錄取，直播帶貨是難得可以賺錢的機會。

出獄人員當網紅 專家說法不一

對於刑滿釋放人員當網紅，北京市大禹律師事務所陳嘉偉律師表示，社會應該對犯過罪的人員有一定包容性，以防他們因無法生活而再次走向更嚴重的犯罪。

但中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍則認為，主播屬於公共領域的社會形象，不僅是一個職業，更是需要打造「人設」對外表演的特殊職業。「對於逃稅漏水的明星都予以禁封，那麼網紅又怎麼能出現這樣的情況？還是要把底線劃好。」如果有公司以此博眼球，用「刑滿釋放」作為流量帶貨，價值觀是不對的。

2022年4月，國家廣電發布《關於加強網絡視聽節目平台遊戲直播管理的通知》，其中提到，嚴禁違法失德人員利用直播發聲出鏡。對政治立場不正確、違反法律法規、違背公序良俗的失德失範人員堅決不用。

內地一位互聯網審核人士亦表示，利用犯罪事實等進行炒作、消費的行為，都屬於平台嚴厲禁止，比如穿囚服直播、講解監獄內容信息、講述犯罪過程等行為，都在平台的規則覆蓋之內。

據悉，在中國大陸公務員、法官、檢察官、法院書記員、銀行職員、新聞記者、校車駕駛員等職業，針對所有犯罪終身不得從事。而直銷員、導遊、出租汽車駕駛員、網絡預約出租汽車駕駛員等職業，則針對特定犯罪（刑罰）終生不能從事。

對於此類現象，內地網絡亦有大量討論。網民睇法▼

「不能讓他們成為網紅，但是可以讓他們學技術，社會不能拋棄他們，同樣的，社會也不能歌頌他們！」

「做了多年壞事的人，突然做了一件好事叫浪子回頭。做了一輩子的好事，被迫做了一件壞事叫做原形畢露。」

「如果之後沒犯事，不用欺騙手段，為什麼不給機會？有什麼理由限制歧視？所謂『淨網』，誰在定義？」

「網紅是有輿論導向的職業，管理應該比其他職業更嚴格，應該有定期的政治、道德等方面考核，門坎太低就是大禍害」

「國家應該想出一個好辦法來讓這些人過正常生活。」

「明星違法都要失業，刑滿釋放人員就可以用坐牢的光環？」

