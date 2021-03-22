三星堆｜3號「祭祀坑」出土逾120條象牙　分布密集或與治水有關？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-22 16:07

四川廣漢市的三星堆遺址被譽為是「20世紀人類最重大考古發現之一」。上周六（20日），官方對外公布新發現6座三星堆文化的「祭祀坑」，並出土了古蜀文明的黃金面具殘片、巨青銅面具、象牙等重要文物500多件。其中，僅在「祭祀坑」第3號坑就出土逾120條象牙。 距離三星堆遺址50公里，同為古蜀文明遺址的金沙遺址，曾於2001年的考古發掘中出土大量層層疊壓、密集分布的象牙。到底古蜀人為何對象牙情有獨鍾？象牙又該如何保護？

象牙層層疊壓，分布密集。（新華社）

金沙遺址博物館館長、金沙遺址的發掘者朱章義憶述，2001年2月8日，他在金沙遺址發現到處都是象牙渣，泥土表面如覆白雪，考古團隊最終在金沙遺址祭祀區發掘出100餘條完整象牙和數以噸計的象牙段、象牙尖等象牙製品。

除了三星堆遺址和金沙遺址，中國其他地區考古發掘中並未發現如此集中的象牙。專家推測，成都平原在修建都江堰之前，河流長期氾濫成災，而中國古代方術家有用象牙魔力毆殺水神之法，因此古蜀人用象牙祭祀，或因為象牙具有鎮殺水中精怪的作用。

金沙遺址出土的肩扛象牙紋玉璋，刻畫了兩組頭戴高冠、方耳方頤、身穿長袍、肩扛象牙的人像。該圖案與三星堆「祭山圖」玉邊璋上的圖案類似，清楚展示了古蜀人用象牙進行祭祀活動的場景。

四川成都文物考古研究院文物保護研究所副主任孫杰介紹，古蜀象牙尚處於新鮮象牙向象牙化石演變的中間階段。新鮮象牙主要由無機礦物成分和有機纖維蛋白組成，其中無機物賦予象牙硬度和剛度，纖維蛋白則賦予象牙彈性和韌性。

三星堆剛發掘出土的象牙。（紅星新聞）

然而，在3000多年的埋藏過程中，象牙中起粘結作用的蛋白質已降解殆盡。幾乎所有的象牙，從牙根到牙尖都形成一個較大的空洞。因此，考古發掘中看起來完整堅固的出土象牙，其實內部已完全被潮濕的泥沙充填，一旦暴露在空氣中，就會迅速「失水」開裂。加上光照、微生物的侵蝕與降解，象牙表面會迅速變色，裂隙增寬，甚至產生新的斷裂、霉變等病害，因此出土象牙不易保存。

截至目前，文物保護界尚沒有一種較為成熟安全的方法，可以用於古蜀象牙的保護。文物保護人員通過材料篩選、失水試驗和光老化試驗，採用有機矽將象牙暫時封存的方式，從而令象牙隔絕外部環境，為進一步研究更安全的保護方法爭取時間。

金沙遺址發現大量象牙後，文物保護工作者立即對象牙開展預加固處理，包括塗刷加固劑、包裹保鮮膜等等，同時在保鮮膜外側分段灌注石膏以支撐象牙。現時，金沙遺址發掘之初封存在矽膠中的象牙已有20年，矽膠的顏色有明顯變化；金沙遺址博物館計劃重新在象牙灌裝有機矽，並對原有矽膠成分重新研究，以評估該保護方式的安全性。

（中國新聞網）