小馬雲當街攔車要錢　縣政府：是家人要求，每月有基本生活保障

江西吉安市永豐縣男童范小勤，因長相酷似阿里巴巴集團始創人馬雲而爆紅，更被封為「小馬雲」。他一度被經紀公司包裝成網紅，但之後疑在無利可圖下慘遭解僱。

近日，網傳「小馬雲」當街攔車要錢，只見他站在馬路中央，揮手攔住行駛中的車輛後與司機攀談。

1月16日，永豐縣民政局工作人員稱，是「小馬雲」的家人讓他攔車要錢，他本身屬於二級智力殘疾，「他可能自己都不知道自己在做的事」。



網傳影片顯示，「小馬雲」站在馬路中央攔下過往車輛後，走向司機並與其攀談。有司機下車後拍片，並稱「今天在街上遇到這個小馬雲，還攔路要錢吶」。

《澎湃新聞》報道，永豐縣民政局工作人員稱，經了解核實，是「小馬雲」的家人讓他攔車要錢，石馬鎮政府已經派人和「小馬雲」的家人溝通，「讓他不要做這些事情」。目前，「小馬雲」一家每月共計有2400元的低保金，有基本的生活保障。

永豐縣婦聯的工作人員稱，有時「小馬雲」的家人忙碌，他就會跑到街上，「那個市場是一個趕集的市場，都認識他，他自己跑出來去要錢的，有時還會去其他攤位上拿東西吃」。

工作人員介紹，經過向鄉鎮了解得知，網傳影片攝於2022年年底，「現在（他家）有各類幫扶，很困難是不存在的」。目前，婦聯已與村鎮方面溝通，讓村鎮和家人多關注「小馬雲」。