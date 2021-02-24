小馬雲流量不再被送回農村　經專業鑑定為智力二級殘疾

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-24 20:35

來自江西吉安市永豐縣的「小馬雲」范小勤，因長相酷似阿里巴巴集團創辦人馬雲，一度在網絡上爆紅。近日，有傳其因流量不再，慘遭經紀公司無情解僱，被送回農村。 周一（22日），永豐縣殘聯通過范小勤父親范家發的申請，為范小勤辦理了殘疾證，經專業機構鑑定，范小勤為智力二級殘疾。

經專業機構鑑定，范小勤為智力二級殘疾。（上游新聞）

據永豐縣殘聯副理事長陳廣聖介紹，范小勤辦理殘疾證的第二日，其哥哥范小勇也向縣殘聯申請辦理了殘疾證。經鑑定，范小勇為智力三級殘疾，比弟弟輕一點。按照政策，兩兄弟可獲得每月數十元（人民幣，下同）的護理補貼和數十元的殘疾生活補助。相應證件預計下周發放。

陳廣聖介紹，范小勤的母親亦有類似智力殘疾，但未有辦理殘疾證，而父親范家發則有肢體殘疾。據了解，永豐縣民政部門已為范小勤全家辦理了低保（即是指，因家庭成員存在重度殘疾或疾病喪失勞動力，享受最低生活保障補助的家庭）。

對此，有網民表示：

「這是是世界在跟他開的玩笑麼？有點殘酷，甚至有點諷刺」。 「鬧劇結束了，關愛繼續吧」。 「數十元，是不是感覺很多？」。 「利用他賺錢的老闆有沒有違法」。 「好好的一個孩子，被那些掉進錢眼兒裡的東西搞成了這樣」。

據此前報道，范小勤自2015年被公眾熟知，2017年由保姆王雲輝對其進行照顧，當時他的智力已經有問題。范小勤已經回到農村有1個多月，14歲的他因患有矮小症，身高如5歲幼童一般，而且頭髮凌亂、穿着邋遢、身材發胖，連簡單「2+2」也不懂計算。只要見到有人拍攝，范小勤就會熟練地朝鏡頭向觀眾打招呼、做飛吻，然後要拍攝者「給錢」，因為「拍照要收費的」。

（上游新聞）