租豪車、帶骨灰盒作案？　廣東警方嚴打「索馬里高速」撞車黨

臨近春節，又適逢內地放寬防疫政策，民眾都選擇回家過年，但不少撞車黨卻頻頻現身廣東高速公路趁機敲詐「自駕」回家的司機，廣東高速更被網民戲稱為「索馬里高速」。

近日，廣東多地警方嚴厲打擊「索馬里高速」相關情況，至少61名撞車黨成員被捕。



1月5日，廣東惠州警方在一收費站出口，堵截一輛正準備駛離高速公路的嫌疑車輛，另查獲多副假車牌以及一批鐵螺帽。1月13日，廣東佛山警方抬捕一名撞車黨疑犯，扣押作案汽車一輛。1月14日，廣東惠州警方拘捕兩名撞車黨疑犯，繳獲假車牌等作案工具。

1月13日，廣東佛山警方拘捕「撞車黨」疑犯。（資料圖片）

廣東江門公安發布案例介紹，撞車黨通常會提前準備好假牌照、鐵螺母、骨灰盒、砂紙、收款二維碼等作案工具，並租賃豪車，在多條高速公路上行駛，尋找作案目標。

撞車黨發現合適目標後會先慢慢靠近，再向目標扔出鐵螺母製造聲響，逼停目標車輛。車主下車後，再用砂紙等工具擦碰車身或車尾，造成事故假象。為更好訛錢，撞車黨一般優先選擇外地牌照或人數較少的車輛。

為成功敲詐勒索，有撞車黨會拿出事先準備好的骨灰盒，聲稱著急趕回家辦喪事，向車主索要錢財私了。不少車主因為趕時間，或覺得在高速公路上報警處理事故麻煩，便會轉帳給撞車黨私了。撞車黨得手後會在僻靜地方更換其他車牌，再到不同的小商店套現。

1月13日，廣東省公安廳召開全省公安機關視像會議。會議強調，全省各地公安機關要依法嚴厲打擊黃賭毒、食藥環、盜搶騙，特別是入室盜竊、電信網絡詐騙、高速公路「碰瓷」等各類突出違法犯罪活動。

據了解，江門市在廣州、茂名、清遠等地開展「1.02（1月2日）高速公路碰瓷系列」收網行動。截至1月14日，已拘捕61名疑犯，搗破9個犯罪團夥，繳獲作案車輛6輛、假車牌28副、骨灰盒1個、手機32台、銀行卡28張等。

《瀟湘晨報》報道，北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱表示，撞車黨在高速公路訛錢並不是一種新騙術。這種通過故意製造或者編造被害假象，採取詐騙、敲詐勒索等方式非法索取財物的違法犯罪行為性質惡劣，危害後果嚴重，一直是司法機關的重點打擊對象。

律師提醒，若遇到此類情形，一定要提高自我保護意識，保持冷靜，鎖好車門車窗，及時通過錄音、拍照等方式留存證據，並及時報警，依法維護自身合法權益。