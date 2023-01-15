春節｜臘腸全國盤點哪裏最好吃：廣東鮮甜、雲南鹹香、貴州最黑？

春節臨近，大家準備了甚麼年貨？想必少不了臘腸。除了香港人一貫食用的廣式臘腸，在內地其實還有很多其他口味的臘賜，例如川味臘腸、湘西臘腸等等。它們是甚麼味道，「送飯」效果如何？製作過程又有何獨特之處？今日就來了解一下全國各地臘腸，看看你喜歡哪一款！



川味臘腸：麻辣鮮香 重口味之選

四川臘腸口味較重，集鹹、麻、辣於一體。（視覺中國）

說起全國各地的臘腸，不得不率先提到味道獨特的川味臘腸。跟其他臘腸比起來，四川臘腸的主要特色在於突出的麻辣味。四川臘腸會放特別多香料，尤其是辣椒及花椒，令臘腸的味道呈現鮮香麻辣。

川味臘腸緊實而不柴，肥潤而不膩，回味綿長，愈嚼愈香。翻熱時，還會溢出鮮豔透亮的紅油，適合用來炒飯、炒菜或涼拌蔬菜。

四川人通常偏向自己手工製作，或找本地有名的老師傅定製。左圖為晾曬在居民自家陽台外的臘腸。（視覺中國）

如果找店家定製，就需要自己提供生肉，來給師傅加工。在外地若想一嘗四川臘腸的味道，可能就要依賴網上購買，當地不少品牌都有電商渠道銷售。

正宗四川臘腸一般會選用優質豬大腿肉和背肉製作，因此成本亦相對較貴，四川臘腸的賣價也因而較高，在內地賣到平均40元人民幣（約等於46港元）一斤左右。

湘西臘腸 貴州臘腸：煙熏風味 唇齒留香

除了以麻辣味聞名的四川臘腸，來自湖南的湘西臘腸，也是在全國都較出名的臘味。雖然和川味臘腸一樣口味偏重，但湘西臘腸整體上麻辣味不會那麼突出。

湘西臘腸（圖左）「皮膚」黝黑，但內裏油中透紅，吃起來有一絲草本味和煙熏味。（圖片來源：視覺中國）

湘西臘腸的真正特別之處在於，它是經過煙熏火烤製成，吃起來帶有獨特的煙熏火燎氣。當地人會使用湘西特有的松木和肉桂枝等來熏製。雖然這樣會熏黑臘腸的「臉」，卻可以讓它的皮肉更加緊致，混合鹹香辣味，筋道又刺激。

貴州臘腸跟湘西臘腸類似，也是以煙熏技術製成。製作出來的成品保質期長達三年左右，並且愈放愈香。貴州人一般會用鄉下飼養的土豬肉製作，只帶一點辣，將灌好的臘腸放在陰涼通風的地方晾曬2、3天，然後用炭火或者松枝熏臘腸。

雖然貴州臘腸其貌不揚，但是味道及口感好，唇齒留香。圖為正在熏製中的貴州臘腸。（視覺中國）

在這個過程中，貴州人還會在火中加入一些甘蔗皮或橘皮，使熏出來的臘腸色澤金黃誘人，滿院飄香。

滇味臘腸：甜辣之間 鹹香四溢

相比起川味臘腸的麻辣、廣式臘腸的鮮甜，雲南的滇味臘腸（「滇」為雲南省簡稱），滋味介於兩者之間，符合絕大多數人的口味要求。滇味臘腸相比之下辣味較少，以鹹口為主，雲南有些地方也會加入一點麻味或甜味。

在滇味臘腸製作時，通常還會加入當地特產丘北辣椒、草果等磨成的粉，以增加香氣。

滇味臘腸製作時，會加入當地特產丘北辣椒、草果等磨成的粉，以增加香氣。（滇西小哥＠bilibili視頻截圖）

雲南一年之中，只有寒露至小寒之間的秋冬季適合生產臘腸，所以臘腸掛到過年的時候，肉質乾爽，收身起紋，就是開始品嘗這美味的時候了。

滇味臘腸的製作過程摒棄了煙熏這一個環節，裝好後就掛在外面自然風乾。（網上圖片）

滇味臘腸色澤油潤，滲出金黃色的油，晶瑩剔透。把臘腸蒸熟切成片，搭配各種蔬菜，隨便炒炒就是一盤家常美味。或是將一段臘腸丟入電飯鍋與大米同煮，同樣也可以收穫美味，簡單快捷。

從準備豬肉、灌入腸衣，再到風乾晾曬，天南地北的臘腸做法整體上不外乎這幾大步驟，但在調味等方面仍有不少細微差別。

不過，講了這麼多種不同臘腸，要說最好吃的，當然還是家鄉那一款的味道！無論是甜是鹹，或辣或麻，都是臘月裏的滿滿年味。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：金華火腿名列「世界三大火腿」 怎樣吃最美味？