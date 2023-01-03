大美嶺南｜通關在即廣東旅遊添新　河源連平千年古剎祈福新年平安

【編者按】一元復始，萬象更新。羊城晚報《大美嶺南》走進素有河源「小桂林」美譽的連平陂頭鎮。「江作青羅帶，山如碧綠簪。」是對陂頭初印象，這裏不僅擁有如詩如畫的山水，氣勢恢宏的千年古剎，數不勝數的古建築，更有陶情適性的生活。清風拂綠，何不泛舟碧波，赴一場山水之約？



陂頭鎮地處連平縣的西北部，因建立在一座大型的水陂之首，故名陂頭。陂頭鎮，屬喀斯特地貌區域，也稱岩溶地貌。境內奇峰突兀，碧水環流，既有巍巍九連的雄奇險峻，又有桂林山水的溫婉清幽，素有河源「小桂林」之美譽。

走進陂頭小鎮，映入眼簾的，是一座座拔地而起的石峰，形狀千姿百態，風光秀麗，「江作青羅帶，山如碧綠簪」是許多來到陂頭的遊客，對這個小鎮最直觀的感受。

陂頭峰林以田增色，以水奪人，整個峰林呈現出世外桃源般的田園風光。峰林山勢皆不高，然而林立的峰筍摩肩接踵，形成了無法抵擋的壯觀之勢。

登高遠望，青灰色的峰林屏障與黃綠相間的田園交相輝映。彎彎曲曲的陂頭河如一條銀鍊，把沿途的村莊像珍珠般地串聯起來，構成一幅秀麗開闊的自然畫卷。

在當地流傳這樣一句話：南華寺的鐘、東華寺的風、燕巖寺的佛。燕岩六祖古寺位於陂頭鎮夏田村的鹿子坑。據說「鹿子坑」本是「六祖坑」的諧音，是當地群眾為紀念六祖慧能曾在燕岩六祖古寺修煉而命名的，至今已有1700多年曆史。

靈山藏古寺 黃俊敏 攝

寺廟殿宇群依山而建，氣勢恢宏。迴廊、水池、牌坊佈局精巧，建築大多順應自然錯落有致。燕岩古寺古樸深幽、松竹繁茂、安靜宜人，行走在古寺，鐘聲與蟲鳴協奏聲聲悅耳。

陂頭古村落 麥俊生 攝

陂頭是一塊歷史悠久、人文厚重的文化熱土，特別是有許多獨具連平客家特色的古村落，至今保存較為完整。保存古建之多為連平之最，類型主要有寨圍、祠堂、樓角、民居。

這些古建築中，最有代表性的當屬謙吉樓，它是一座「九角樓」，「準軍事建築」，防禦工事非常完備。多出的角處在圍屋最高點，能觀察到更多的敵情，緊急情況下可作為臨時指揮所。走近謙吉樓，馬上就發現它的與眾不同。一是角樓上又有個迷你型的角樓。這叫燕子塢，可以讓守望者更全面地監視到全屋的情況。二是屋牆上的鐵刺，為他處所無。尖尖的鐵釘在牆頭森然林立，倘有膽大而藝不高者攀上牆頭，首先就會把手給刺成「蜂窩」。

陂頭謙吉樓 李沛年 攝

沿著X161縣道直去，約十多公里的山路，拐過幾個路口，山路急促而下，在大山的褶皺處，藏著一個古樸的小集市，這便是陂頭的貴東墟，曾稱「貴東市」。何以稱「貴東市」?原來在1933年初，此地是江西大吉山鎢礦產品集散地。街區呈長方形，東西長150米，南北寬30米，四周築有圍牆，設東、西、南門，各市門均有圍牆連接，雄偉壯觀。如今的貴東街，只剩下了「西門」。

峰林風光無限好 張文強 攝

陂頭不僅擁有如詩如畫的山水，氣勢恢宏的千年古剎，數不勝數的古建築，更有陶情適性的生活。週末，何不選擇暫時遠離車水馬龍的喧鬧，與三五好友一起，來一場「人在畫中游」的旅行；來體驗一把原始、古樸、寧靜的悠閒田園生活；把這個小鎮的風光記錄於腦海當中呢？

陂頭風光 李沛年 攝

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