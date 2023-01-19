3年不見澳門變這樣？服裝店驚見長髮女不用試身室　直接當眾脫衣

相信不少人到實體店面購買衣服時，都會想要試穿一下確認這件衣服是否適合自己，不過極少遇見不進試身室，直接當場穿脫的女生。



日前有一名網友發文表示「現在的女生真懶，試身間也懶得進」，意外掀論戰。

瘋傳長髮美女澳門名店內直接脫剩內衣 有網民認出女主角疑是她（點擊放大瀏覽）：

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有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，在澳門逛百貨公司時，驚見一名身材姣好的妙齡女郎試衣不進試身室，站在專櫃店門口迅速地脫外套，並豪爽地脫到只剩下內衣褲，就直接試穿起新衣來了，讓路人眼睛不知該放那，害網友臉紅心跳不解的表示「現在的女生真懶，試身間也懶得進」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言表示贊賞「身材好不怕讓人欣賞啦」、「我覺得很棒，完全可以接受」、「一百分，極度有自信，身材好，又沒裸露，海邊比堅尼穿的比她還少」、「完全取決於身材」、「這個有禮貌，這女的極品啊」、「廢除試身室」、「個是好身材與大家分享的概念」。

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有很多網友不以為然的吐嘈發帖者稱「勸你別多管閒事」、「關你屁事，住海邊喔！管那麼多」、「不要做個被討厭的人，把你自己的事管好就好，其他的不關你的事」、「這套真漂亮，勸你別多管閒事」、「這是故意請模特兒來讓你們發文」、「就是在等你拍」、「標準得了便宜還賣乖的概念」。

也有不少網友開玩笑的說「她包場了吧」、「希望布拉夾店（內衣店）也有這樣的懶女人」、「可能想秀身材，因為有人身材就是衣服」、「可能後方的小鮮肉長的很帥，人家在給暗示呀」、「下次可以建議她去百貨公司門口換」、「這樣店裡來客多，生意會好」、「上次我們去澳門怎沒遇到」。

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