兒童樂園現納粹標誌　網民批蔑視全體戰勝國　合肥商場：大人擺的

納粹黨的標誌「卐」無人不識，二戰期間成為歐洲各國的夢魘。然而近一個世紀後，其近日竟在日常生活中重現，地點則是安徽合肥。



周三（18日），網民爆料指出，合肥meland（高新銀泰百貨店）的兒童樂園牆上，竟擺有納粹標誌拼圖，現場更有孩子玩耍。由於象徵意義敏感，事件隨即引起注意，關注是否有人故意為之。

周四（19日），該商場回應稱，標誌物是大人擺的，警方已介入調查，「他可能也知道那個不太好，所以他故意就是多擺了一點」。警方則表示已經在調查取證，暫時還沒有結果。​

網民點睇：

這人也是閒的

境外勢力滲透的太厲害了

沒搞懂。就算是納粹。拿飛鏢插也沒啥問題吧

這是對第二次世界大戰全體戰勝國的挑戰和蔑視！對於這種行為，一定要頂格處理



「卐」是納粹標誌，於上世紀20年代啟用。圖為1936年柏林奧運。（Getty Images）

據悉，納粹黨在1920年啟用了「卐」標誌，該傾斜45°的右旋的「卐」字圖案被稱為「Hakenkreuz」（德語直譯為鈎十字），用於納粹黨的旗幟、徽章及臂章。「卐」字亦被理解為「創造、影響生活的符號」（das Symbol des schaffenden, wirkenden Lebens）和「日耳曼主義的種族符號」（Rasseabzeichen des Germanentums）。

希特拉曾解釋，作為國家社會主義者，其在旗幟中反映他們的計劃：「紅色反映這一運動的社會思想，白色反映民族主義思想，卐字則反映為雅利安人奮鬥的勝利以及這一創造性思想的勝利。」