網民疑買到劇毒「藍環章魚」　深圳市監局：已對山姆和沃爾瑪排查

近日，廣東相繼有網民稱疑似在商家的產品中發現混有劇毒海洋生物「藍環章魚」，引發廣泛關注。其中，深圳有人表示在福田山姆會員店購買的章魚產品中混有一隻「藍環章魚」，深圳市市場監督管理局隨即啟動現場核查，周五（20日）通報指出，該局對山姆和沃爾瑪進行排查，未發現「藍環章魚」。



通報指，福田山姆會員店可出示章魚產品供應商和生產廠家的營業執照、食品生產許可證、檢驗報告等索證索票資料，資質齊全，未發現福田山姆會員店存在違反法律法規的情況。對全市27家山姆和沃爾瑪門店的貨架和庫房進行排查，未發現有「藍環章魚」。同時，當局通過官方渠道發布「水產品食品安全風險提示」，提醒消費者防範水產品食品安全風險；通過行業協會、微信工作群等途徑將提示傳達到農貿農批市場、商場超市和餐飲等單位，督促各單位履行進貨查驗義務，提升風險隱患排查能力。

網民疑買到藍環章魚。（澎湃新聞）

周二（17日），深圳一名網民發帖稱，日前家人曾在山姆會員商店買了一盒冷凍小章魚後，發現內有一隻渾身斑點的小章魚。由於不明所以，他當時就直接扔了，後來才驚覺其可能是藍環章魚，於是向山姆會員商店反饋。

翌日，山姆深圳福田店工作人員表示，已聯繫到消費者本人，門店也進行了自查，向供應商進行了核查，暫未發現任何異常。同日，山姆會員商店客服人員表示，山姆高度重視食品安全，建立了較為完善的食品安全管理體系，對供應商的產品，山姆方面嚴格按照國家法律法規，查驗供應商的相關資質證明，嚴格執行進貨查驗制度。針對藍環章魚商品，山姆方面也再度向供應商進行了核查，該商品原料確認出自中國海域，且工藝過程涵蓋對藍環章魚的控制，「請消費者放心」。

再早之前，亦有另一名廣東網友在火鍋店吃飯時發現疑似罕見劇毒生物藍環章魚，隨後拍照在微博向內地著名官方科普雜誌「博物雜誌」詢問，經「博物雜誌」確認為藍環章魚，且毒素受熱不分解。好在網友沒有吃下，已經讓火鍋店撤走。

常見食用章魚與藍環章魚對比。（央視新聞）

據「博物雜誌」介紹，藍環章魚是豹紋蛸屬的幾種章魚的統稱，容易在中國東南、華南沿海省份遇到，也有概率混入市售章魚中，但不高。

如同其名，它們全身密佈著藍色的圓圈、斑點或條紋，就毒性方面，其毒素是河魨毒素，毒性非常強而且受熱不分解，即便拿回去做紀念也千萬別吃。不過如果是炒菜或者章魚燒、芥末章魚中混入少量被切碎的藍環章魚，實際上能吃到的量非常少，毒素含量微乎其微，即便中毒也難以致命。