廣東火鍋店疑現劇毒藍環章魚　科普雜誌：毒性極強且受熱不分解

綜合內媒報道，近日，廣東有網友在火鍋店吃飯時發現疑似罕見劇毒生物藍環章魚，隨後拍照在微博向內地著名官方科普雜誌「博物雜誌」詢問，經「博物雜誌」確認為藍環章魚，且毒素受熱不分解。好在網友沒有吃下，已經讓火鍋店撤走。



有微博網友在微博發布一條求助信息稱：「火鍋店裡看到的，這是藍環章魚嗎，可以下鍋嗎，在線等，有點急。」

隨後，博物雜誌轉發回覆：「確實是豹紋蛸（藍環章魚），它們的毒素是河豚毒素，毒性非常強而且受熱不分解，即便拿回去做紀念也千萬別吃。文獻中和網絡上都有市售章魚中混入藍環章魚的記錄，但概率不高，也算「活久見」（活了很久才能見到一次）了。」

藍環章魚，學名藍圈章魚屬（屬名：Hapalochlaena；blue-ringed octopus；leopard-striped octopus），是一種生活在太平洋西岸，分佈從日本到澳洲都有的章魚。藍環章魚會以皮膚的色素細胞隱藏自己，很少攻擊人類，但被激怒後會迅速將體色改變為亮黃色，並顯示出藍色的圈狀花紋。藍圈章魚毒性猛烈，可達氰化鉀的1000倍以上，一隻藍環章魚攜帶的毒素足以在數分鐘內一次殺死26名成年人，且沒有解毒劑。

（以下圖片或引起不適，請謹慎觀看）：

有網友在當事人微博下留言問：「博主你還好嗎？沒有吃吧，快告訴店家，這個有毒不能吃。」當事人回復：「沒吃沒吃，已經撤下去了。」不少網友發表看法：

「知識真的會改變命運啊！」

「博主的頭像已經能替換我此刻的表情了。」

「這是可以直接報警的程度吧。」

「熱帶海鮮的一大問題就是偶爾有藍環這種頂級毒物混入。」

「想起泰國也有遊客發現燒烤攤有一串藍環章魚。」

「藍環死了以後真的和食用的好像，明明活體外觀很鮮艷的。」

「換做是我大概會覺得它是最特別的一隻先吃掉，現在已經在醫院蓋布了。」

「這麼罕見的劇毒生物，一般人都不認識也不太仔細看，可能店家也不知道。」

「太嚇人了，關注科普博主真的可以救命啊。」



據悉，此前亦有民眾在泰國巴吞他尼（Pathum Thani）逛夜市時發現燒烤攤販將藍環章魚和其他海鮮食材串在一起，並販賣給遊客，民眾目睹後嚇呆，並發Facebook提醒大眾一定要特別小心。泰國海洋與海岸資源部也在Facebook發文警告，藍環章魚的毒液耐熱度高達攝氏200度，即便被煮熟，毒液還是存在。

目前，事情暫未有最新進展。官方提醒，藍環章魚死後容易和一般小型章魚混淆，民眾購買小型章魚時需注意有沒有混入帶有斑紋的章魚，避免誤食。若不小心食用到河豚毒素，第一時間急救方法是持續不間斷人工呼吸並及時送醫處理。