兔年找兔！故宮收藏幾多「兔」文物？兔毫盞、《禽兔圖》樣樣吉祥

可愛的兔子，在古代曾被視作瑞獸，因此留下許多兔子造型的文物。中國藏品最多的博物館——故宮博物院，就收藏了許多「兔」文物，兔年來臨之際，一起來看看這些有幾百上千歲的「兔子」吧！



兔子作為十二生肖之一，在古代曾被視作瑞獸，被視為政治清明、帝王有德、家族興旺的祥瑞之兆。

早在南朝《晉中興書》記載：「白兔蓋神獸也」「王者尊敬耆老則白兔出」、南朝《孫氏瑞應圖》也說：「赤兔，瑞獸，王者德盛則出。」因此中國古代有許多兔子造型的文物，寄託了美好的祝福。

故宮藏品，元代，白玉鏤雕雙兔佩，以月宮玉兔為題材，雕有柞樹、靈芝形祥雲和一對兔子，意境幽遠。（故宮博物院）

中國藏品最多的博物館——故宮博物院中，收藏了幾百件「兔」文物。在「故宮博物院藏品總目」搜索「兔」字關鍵詞，一共得到688項結果。

故宮藏品，元代「兔紋印押」，印押即印章和押字（簽名），不知這個可愛的兔子是誰的印章呢？（故宮博物院）

當中玉石器有96項，陶瓷有46項，織繡有43項，繪畫有23項，武備儀仗有115項，另有文具、銅器、漆器、銘刻等等。

3000年前已有「兔」飾品

玉石「兔」文物的年代，早至3,000多年前的商朝，晚至明、清時期，大多是由青玉、白玉製成的裝飾物，包括擺件、玉珮等等，經常搭配靈芝、月亮、桂樹等元素，取吉祥、長壽之寓意。

商代大量出現動物玉雕，兔子也成為一個重要主題。圖為故宮藏品，商代「青玉兔形片」，近6厘米高。（故宮博物院）

故宮收藏的陶瓷「兔」文物，年代從隋朝到近代都有，部分來自景德鎮、磁州窯、建陽窯等中國著名瓷窯。

故宮藏品，隋代「青釉刻劃蓮瓣紋兔紐權」，高12厘米，頂部蹲着一隻小兔子。（故宮博物院）

這件頂部蹲着一隻兔子的文物，叫做「青釉刻劃蓮瓣紋兔紐權」，是隋朝青瓷器的典型作品，「權」是古代衡器，相當於「秤砣」。

故宮藏品，元代「釉裏紅劃花兔紋玉壺春瓶」，玉壺春瓶是元代景德鎮常見的器型之一，瓶身刻有奔跑的兔子，花紋空白處塗抹「釉裏紅」，紅地白花，增加藝術效果。（故宮博物院）

這個來自景德鎮的「釉裏紅劃花兔紋玉壺春瓶」，是一件元代文物，瓶子上的小兔子於花草間奔跑，回首觀望，栩栩如生。

這些故宮兔文物 原來與兔子無關？

還有一種「兔」陶瓷文物，與兔子造型無關，是一種高端工藝。例如來自宋朝的「建窯黑釉兔毫盞」，特殊的燒製工藝，令釉中出現如黑褐色兔毛一般的結晶，因此稱作「兔毫」。建窯兔毫盞在宋代聲名遠揚，文人多有讚美。

故宮藏品，宋代建陽窯黑釉兔毫盞，建陽窯又稱建窯，其燒製的兔毫盞被稱為「建盞」，在宋、金時期最為著名。（故宮博物院）

故宮藏品中，與兔子有關的織繡類文物，主要是荷包、香袋、紗緞和戲服。例如這件清朝光緒年間的「綠色緞繡桂花玉兔金皮球花紋八月花神衣」，是唱戲時扮演八月花神的專用衣服，衣身有白兔和桂花的紋樣，兔子形態各異，活潑可愛。

故宮藏品，清代「綠色緞繡桂花玉兔金皮球花紋八月花神衣」，長114厘米，下擺寬91厘米，是八月中秋節令主題。（故宮博物院）

以兔子為主題的繪畫，大多與中秋佳節或祥瑞傳說有關，亦有描繪時令野趣的題材。清代冷枚繪製的《梧桐雙兔圖》，可以見到菊花滿地、桂花飄香，兩隻可愛白兔在梧桐樹下嬉戲，據推測應該是為中秋佳節而作。

故宮藏品，清代冷枚繪製的《梧桐雙兔圖》軸，縱長176.2厘米，橫95厘米，具有典型康熙朝宮廷繪畫的特色。故宮博物院2023年兔年日曆的封面，就採用了這幅畫中的兔子形象。（故宮博物院）

清代華嵒（ngaam4，粵音同「巖」字）的《海棠禽兔圖》軸，則非常生動傳神，既有工筆花鳥的細膩，又有寫意花鳥的飄逸，色彩濃麗，看起來極具初春氣氛。

故宮藏品，清代華嵒的《海棠禽兔圖》軸，故宮名畫之一，縱135.2厘米，横52.8厘米。華嵒作品以雅俗共賞著稱，這幅畫是華嵒晚年的代表作，生動傳神。（故宮博物院）

另外，「兔」文物中，最多的一類「武備儀仗」，就對兔子不太友好，幾乎都是「兔叉箭」。這原本是專用於射獵兔子的箭，比較小巧，也用作禮器，皇帝專用的就叫做「骨鏃皇帝隨侍兔叉箭」。

故宮藏品，清乾隆時期的「澄泥仿宋玉兔朝元硯」，這是乾隆時製作的仿古澄泥套硯（共6款）之一。（故宮博物院）

內地和香港已經恢復通關，兔年可以到北京故宮一趟，參觀時，有機會不妨去看看這些「兔」文物啦！

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