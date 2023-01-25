河南18歲女孩竟與狗睡兩日？　原因曝光網民怒批「犯法！」

許多內地人在春節走親訪友時，難免遭遇「催婚」。

1月23日，據「搜狐千里眼」報道，一名河南駐馬店18歲女生因拒絕家中安排相親，被外婆趕出家門被迫跟狗睡。



當事女孩稱，自己很早便退學去打工，在當地，許多同齡人早已結婚生子，因此外婆希望她可以早日成家。但她本人抗拒被安排相睇，便向外婆抗議發生爭執。外婆一氣之下將其轟出屋外，當天在院子中與狗睡了20分鐘左右。但第二日因其再次拒絕，又被轟出家門與狗睡覺。

河南18歲女生過年拒相親被趕出門和狗睡。（影片截圖）

「催婚」現象在內地並非罕事，但內地《婚姻法》規定，男性婚齡不得早於22歲，女性不得早於20歲。

事件中女孩年僅18歲，遠未到法定結婚年齡，其家人的做法遭到網民指責，「這是甚麼狼外婆？」也有網民注意到，「18歲同齡人已有孩子」的細節，稱 「確定不報警嗎？未成年人懷孕不管嗎？」

網民睇法▼



「這女孩生下來不為別的就是早早結婚是吧？真是無語了」

「不管怎麼樣，這麼冷的天讓小孩睡外邊，自己的娃自己都不心疼的嗎」

「有些東西雖然上不了檯面，但社會生產卻靠這些東西在循環運作」

「十八歲都沒到法定年齡呢，這是催婚還是賣女兒啊」

「我寧願跟狗睡。」

「早點斷絕關係跑路吧，這種只有血緣關係，根本不是真正的家人」

「再落後也不能逼著未成年人結婚生子吧」

