網紅煙花「加特林」燃放如機槍實彈現場　價格翻倍賣一支400元

內地疫情防控措施優化後，「煙花禁放令」也作出相應調整，導致今年全國煙花爆竹需求激增，銷量飆漲。近日，一款「加特林」煙花因燃放效果酷炫震撼在過年期間「一炮而紅」。其燃放影片也成為抖音、微博等平台的「流量密碼」，引發民眾爭相購買拍片。

爆火後，原來一支售價僅20元（人民幣，下同）的「加特林」煙花，在某些城市已漲至200元但也「一支難求」。



據《每日經濟新聞》報道，「加特林」煙花在2016年前後誕生於湖南省瀏陽市。因火力猛，噴射煙火時酷似機槍所以起名「加特林」。

有廣州商販表示，「加特林」煙花進貨價不斷上漲，而且每次到貨數量有限。目前該商家售賣價格為一支150元，「我也覺得很貴，但晚點還會漲價！」該商販稱。

據《北青報》報道，各地民眾購買單支「加特林888」的價格從65元至一百多元不等；外觀造型豪華、燃放煙火呈藍色的「藍火加特林」則價格更高，在120元至400元不等。

多名江蘇網民爆料稱，除夕當日該地一家煙花爆竹批發商店對「加特林」煙花實行限購，採購金額滿1000元才可加購「加特林」。

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而部分買不到「加特林」或覺得價格太貴的網民開始自己動手組裝「簡易版」，將多支普通煙花綁在一起，同時點燃，效果不輸「加特林」。

網絡許多影片顯示，民眾手持「加特林」或自製的簡易版，在車頂、橋邊燃放，煙火絢麗、射速快且猛，如機槍高射炮實彈射擊現場，十分震撼。

對於「加特林」的威力，南寧消防用一塊豬肉模擬人的皮膚，進行一系列試驗。顯示煙花點燃後對著豬肉噴射，豬肉表皮立刻被花火灼燒出無數個黑點。消防員再將煙花朝天空燃放，花火最高能飛至6層樓的高度，而水平射程最遠可超過24米。

消防員實測「加特林」威力十分大，呼籲民眾勿手持燃放。（南國早報）

針對民眾手持煙花進行燃放，及自製「加特林」的現象，消防員呼籲勿手持煙火燃放，且應遠離人群。而自製煙火更會產生安全隱患，要選擇有資質的商家，通過正規渠道購買。