故宮北院料2025年建成　專家：文物展覽數翻倍　解決本院安全問題

去年底，立項籌備已近10年之久的故宮博物院北院區正式破土動工，地點位於北京西北郊，海淀區西北旺鎮的西玉河村。其爭取於2025年故宮博物院建院100周年時全面建成，屆時意味著成立百年的故宮博物院將有分院。據央視周五（27日）報道，北院區建成了以後，每年展覽的文物可以擴充到2到3萬件；除了展出文物，故宮北院解決本院安全問題，提供更好的儲存條件。



佔地面積達到72萬平方米的故宮博物院，是中國規模最大的古建築群，也是世界現存規模最大、保存最完整的木質結構宮殿群。之所以如此的大卻還要建分院，故宮博物院黨委書記副院長、故宮博物院北院項目總負責人都海江介紹，每年故宮本院展覽文物的數量不到1萬件，但是北院區建成了以後，每年展覽的文物可以到2到3萬件。新的博物館建成以後有12個展廳，大概35000平方米的展廳面積，可以在不受環境、條件、季節的影響下展示絲織的、棉質的文物，以及書畫等，令展覽展出條件得到根本性的改善和提升。

都海江又指，現時故宮博物院所承載的東西太多，古建築內還有很多辦公場所及庫房，這些都是一些不安全的因素，而北院區的建設是解決本院安全問題的一個最大因素，包括文物和古建築的安全，參觀觀眾的安全，可移動文物的安全。目前，故宮已開放面積約佔總體面積的75%，而故宮北院的建成，將最大限度騰退故宮內被辦公和文物儲存佔用的古建空間。同時，很多文物對溫度、濕度、光照等條件要求較高，需要防蟲、防蛀、防氧化，甚至需要放置在特殊氣體內，故宮北院將可以提供更好的儲存條件。

+ 2

他強調，並非本院所有的文物全部搬到北院去，而是庫房各自根據自身環境條件的要求，來存放不同的文物。同時，北院的建成能夠提供超大空間來履行文物的修復與研究這一職責，還將為大型文物修復配備相應的吊裝設備，並提供專門通道等特殊保障，而北院也將比本院更開放，讓觀眾看到修復文物的過程，體驗精湛的技藝等。

而對於故宮北院的選址，都海江介紹，距離故宮博物院30多公里的西玉河村是一個很特殊的位置，地名叫崔家窯，為清代的窯址，在古時就是給紫禁城來造磚、瓦、琉璃構件等，所以是紫禁城過去的一個重要的原材料的生產基地，和海淀區的三山五園相互映襯。至於北院區長的樣子，據介紹，故宮北院項目總用地面積11.56公頃，總建築面積10.2萬平方米，「它是一座現代化的博物館，借鑒了故宮的一些元素，建成了以後應該說是一座簡潔、厚重、大氣的一座博物館」。