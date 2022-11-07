台北故宮再傳文物遭人為損毀　清朝畫作遭裁切竟只為塞入展櫃

位於台北的國立故宮博物院（下稱「台北故宮」），繼早前驚傳有三件明清文物被人為損毀後，近日再被揭發清朝畫作《黃河蘭州浮橋圖》遭人任意裁切，只為了塞入展櫃。



民進黨立委林宜瑾昨日（6日）爆料，2012年，被列為重要古物的清朝同治年年間畫作《黃河蘭州浮橋圖》遭人為破壞，當時因展櫃尺寸小，一位林姓科長竟要求同事將「原裝裱」的「花綾」左右兩側裁切，讓畫作能夠塞入展櫃。

當時在場人士都認為不妥當，但林姓科長堅持裁切，同樣屬於文物一部分的花綾，等於遭到人為破壞。當年，林姓科長被暫時調離職務，陳述事件的公文列為密件，2014年卻升為台北故宮南院處副處長，至2019年退休。

林宜瑾在Facebook發文，揭發《黃河蘭州浮橋圖》曾遭到人為破壞。（Facebook@林宜瑾）

林宜瑾指控，時任院長馮明珠不但沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更沒有對外公開。她要求台北故宮徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為損毀的紀錄，確認是否還有袒護、私了、任意糟蹋文物的作為。

台北故宮昨發出聲明稱，《黃河蘭州浮橋圖》遭人為毀損的陳報密件已完成解密程序，經檢視資料，查無該事件懲處紀錄；有關畫作事後沒有進行修護的紀錄，當局將會啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由之檔案解密，並於清查完成後公布結果。

黃河蘭州浮橋圖。（聯合報／國立故宮博物院）

台灣「國家文化資產網」的公開資料顯示，《黃河蘭州浮橋圖》工筆彩繪清同治元年至6年（1862-1867）間蘭州城垣形勢、名山名剎、黃河水車、鐵索浮橋以及皮筏競奔、舟車川流的生活景象。

由於繪者以全景式的構圖，細緻的筆法，具體而微地反映19世紀中葉蘭州府城一帶黃河岸邊的生活景象，與現今所知甘肅博物館藏，稱保存最完好，也最能完整反映19世紀中後期蘭州風情之1874─1883年間繪製的《金城攬勝圖》相比，時間更早，而所反映的蘭州一帶風土民情，更是有過之而無不及，因此被列為「重要古物」。