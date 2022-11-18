台北故宮文物損毀卻鬧出「身世烏龍」　官方改口：屬清代　非明代

早前，台灣台北故宮打破三件文物，引發軒然大波。其中，有立委指出損毀的弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗，年代被網站由明代錯標為清代，及後故宮院長吳密察也坦承該文物應為明朝產物，故宮對外聲明也稱其為「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」。詎料周五（18日），台北故宮又改口，指經研究人員研究，該件弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗應為清代託名（假借名義）明代的作品，已更新為「清 弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」。



早前立委質詢時出示故宮網站畫面，指「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」標註成清朝了，吳密察當場坦承疏失，並澄清該文物為明朝期間產物，事後故宮對外公布的資料，亦均說明該嬌黃綠彩雙龍小碗為「明 弘治款」。不過故宮周五解釋稱該，件弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗，實際上應為清代託名（假借名義）明代的作品。

據介紹，「弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」共藏有12件，原本在典藏系統的「品名」欄位上，有8件標註為「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，4件標註為「清 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」。該批碗的碗底標有「大明弘治年製」，因品名欄位分別由不同的研究人員填寫，對於該批文物所屬時代有不同的認定，在發現同批文物的認定有差異時，研究人員會再討論出目前研究上較具有共識的寫法。

故宮改稱「 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」為清代託名（假借名義）明代的作品。（台北故宮）

故宮表示，從款識寫法、器身龍紋形象及風格等方面，同仁判斷其或為清代託名明代之作品。而在清代康熙、雍正、乾隆時期，景德鎮盛行仿製明代各朝瓷器，因此推測本件作品或為此時代風潮下的產物，現該批文物皆修改成「清 弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」。

故宮又指，正討論較合理的標示方式，以免標示方式容易引起混淆及誤解。另對於吳密察日前接受立委質詢時坦承網站資料錯把清朝標示為明朝，並澄清該文物是明朝期間產物，故宮稱院長主要傳達弘治為明之年號。