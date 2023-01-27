攜程：內地農曆新年旅遊訂單同比增長逾4倍　出境游暴增640%

內地開放邊境刺激不少民眾出遊，據大型旅遊網站攜程周五（27日）發布的《2023年春節旅遊總結報告》顯示，農曆新年間，國內外旅行訂單皆迎來3年巔峰，旅遊訂單整體同比增長4倍，出境游增幅更達640%。



報告顯示，內地旅客預訂境外酒店訂單量同比增長超4倍，跨境機票訂單增長4倍以上，其中東南亞成為春節檔大贏家，出境游機票訂單中，印尼峇厘島機票訂單同比增長30倍，新加坡增長8倍以上，菲律賓馬尼拉超5倍，泰國曼谷、布吉島超4倍，泰國清邁、馬來西亞吉隆坡近3倍。

據央視消息，為迎接中國遊客，泰國布吉島上的大象營更新購入6隻大象並擴充營地及玩樂活動，並招回疫情前會說中文的旅遊工作人員。當地業者介紹，新年期間中國遊客的回歸仍是前兆，大規模中國旅遊團有望在3月、4月宋干節來到泰國。

泰國廣受中國遊客歡迎。（VCG）

酒店預訂方面，上述熱門跨國旅行目的地中，曼谷的酒店預訂增長顯著，新年訂單量同比增長逾33倍，酒店單均花費則上漲約70%。而相比之下，部分國內熱門城市的酒店花費則呈現了數倍的增長。有旅客直言，之所以到海外過年，一方面是因為很久沒有出國旅行，另一方面則是受到價格因素的影響，「春節期間去一趟東南亞的花費和到國內熱門城市旅遊的價格差不多，甚至更低」。

雖然出境游增長強勁，但國內景區亦迎3年來巔峰。數據顯示，新年期間，國內各大景區門票預訂量同比暴漲3.2倍，除一線大城市外，西安、蘇州、揚州、洛陽、開封等文旅資源富集的古城亦迎來熙熙攘攘的人潮。值得一提的是，海南三亞租車、遊艇相關旅遊產品的預訂量同比均增長超200%。

攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎認為，今年的旅遊市場將會見到可觀的複蘇，隨著未來國際航班逐漸增加，海內外出行便利度愈發提高，預計到五一假期有明顯的市場爆發。