春節旅遊長沙爆滿遊客險吃不上飯　三星堆博物館遊客爭吵打翻文物

內地放寬疫情節控，今年春節假期期間，各地景區人山人海的畫面再現。大年初三安徽黃山因景區人太多，有人甚至稱在零下15度的環境中滯留5個半小時，此外，熱門旅遊景點長沙也出現各景區人潮爆滿的現象。四川三星堆博物館更出現遊客在推擠間打翻文物的情況。



長沙岳麓山風景名勝區迎來客流高峰，除景區外，橘子洲停車場、主入口、索道、觀光車持續爆滿，遊客接待量也接近峰值。此外，長沙市中心更是人滿為患，有許多遊客指出排隊排了將近兩小時才吃上飯，有遊客則指出市中心的餐廳叫號都超過100號，更有遊客吐槽「長沙，一個吃不上飯的城市」，迅速登上微博熱搜。

根據官方統計，1月 21日（除夕）至1月24日（大年初三）長沙市中心的黃興南路步行商業街累計客流98.8 萬人次。同比去年春節增長 40%；五一商圈累計客流162.3 萬人次，同比去年春節增長38%，目前單日人數最多是大年初三，黃興南路步行商業街累計客流39.1萬人次。

三星堆博物館遊客多 爭吵推擠間文物打翻

1月25日，一個「遊客在三星堆博物館打架，連文物都打翻」的圖片搭配文章，引發外界關注。據了解，三星堆博物館位於位於四川德陽廣漢市，當地宣傳部相關負責人表示，文物完好無損，相關事件已處理完畢。

據了解，發布該篇文章的網民稱，「最近的人人人人太多啦，遊客在館內打架直接把文物打翻」。目前，首發作者已將相關圖文刪除，遊客具體打架爭吵的原因則眾說紛紜，有網民猜測可能是近期三星堆遊客人數過多，因排隊問題產生摩擦。

官方回應則指出，當日遊客因爭執發生推搡導致事件發生，文物完好無損，已對遊客進行批評教育。許多網民則認為罰責太輕，部分網民則針對文物保存展開辯論，認為應該有更好的保護措施，亦有網民建議以後乾脆都展出仿製品，避免針對文物被毀壞。

三星堆博物館在春節期間成為一個熱門景點，1月24日早上8點50分、1月25日早上8點02 分，三星堆博物館微博均發文提醒遊客，當日門票已售罄。

大年初三，黃山道路擁堵，有人花7個小時始能下山（點圖放大）：

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綜合內媒《天目新聞》及《上觀新聞》等報道指，據部分遊客拍下的影片顯示，黃山風景區在24日人山人海，道路擁堵，隊伍一度阻滯不前。在晚上6點左右，天色已暗，景區仍在飄雪，路面有積雪及冰凍，遊客排著隊伍緩慢下山。