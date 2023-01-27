新年內地旅遊市場火爆：國內出遊3.08億人次　出入境239.2萬人次

農曆新年期間，內地旅遊市場火爆。周五（27日），據文化和旅遊部數據中心消息，假期間全國國內旅遊出遊3.08億人次，同比增長23.1%，恢復至2019年同期的88.6%。至於出入境方面，據國家移民管理局消息，1月21日至26日，全國移民管理機構共查驗出入境人員239.2萬人次，較去年新年同期（2022年1月31日至2月5日）增長123.9%。



國內旅遊實現收入3758.43億元，同比增長30%，恢復至2019年同期的73.1%。報道指，在落實好安全生產和疫情防控要求前提下，全國10739家A級旅遊景區正常開放，佔全國A級旅遊景區總數的73.5%。而各地亦相繼出台景區門票減免或打折、發放文化和旅遊消費券等惠民利民政策措施。據不完全統計，春節期間免費開放A級旅遊景區1281家，佔全國A級旅遊景區總數的9%，其中62家5A級旅遊景區實行免票。

國內旅遊數據亮眼。圖為天津遊人在中華石園新春民俗燈會拍照留念。（新華社）

惠民措施還包括山東省級財政安排2.1億元人民幣用於發放文旅惠民消費券、景區門票減免等。河北、內蒙古等地統籌安排，為消費者提供一攬子惠民禮包。

另一方面，全國移民管理機構共查驗出入境人員239.2萬人次，其中入境120萬人次，較去年新年同期增長127.2%；出境119.2萬人次，較去年新年同期增長120.7%。查驗出入境交通運輸工具10.9萬架（艘、列、輛）次，較去年新年同期增長62%。