男童無錫動物園摔打孔雀惹眾怒　網民侃：若被啄傷家長肯定追責

為避免動物受驚，大家到動物園遊覽時也會安靜遠觀，但昨日（28日）有男童到江蘇無錫動物園遊覽時，卻衝入觀賞區內不斷摔打孔雀，整個過程長達20秒。



網傳影片顯示，在無錫動物園的孔雀園內，有男童突然衝進觀賞區內，追趕並徒手捉住一隻孔雀後不斷摔打及拔毛，孔雀拼命掙扎，在場遊客紛紛大聲喝止，期間未曾見有家長上前制止，園區工作人員聞聲趕至才將男童帶離現場。

男童衝入觀賞區內不斷摔打孔雀。

園方回應稱，孔雀園附近設有警示語，同時有喇叭播音提示，且有工作人員巡邏。由於近兩天免費遊園的遊客太多，工作人員未能及時阻止。

園方介紹，孔雀生活區域已經改造成原生態，不設圍欄，遊客可以近距離觀看，但遊客質量參差不齊，園方未來或減少放孔雀在外活動，同時會進一步加強管理和宣傳教育，增加巡視。目前，受傷孔雀已挪至繁殖園療養。

+ 5

網民睇法：

這孩子暴力傾向挺明顯的吧



有什麼樣的熊孩子就有什麼樣的熊家長



不給個狠狠地教訓他爹媽還有他還會有下次



這一家人一輩子不准入園



孩子打孔雀家長不管，工作人員一來，他爹就出現了。



家長這時候消失了，如果被啄瞎眼睛家長又跳出來了



家長呢，是出意外了嗎？是不是在旁邊拍視頻呢，覺得自己的孩子很威猛呢，如果孔雀把孩子傷了，家長是不是秒到場要求追責了？



他還是個孩子啊，他懂什麼是真的好看，是時候讓他知道老虎的毛勝過孔雀的毛了



家教是個好東西，可惜有些家庭沒有



這不處罰監護人？

