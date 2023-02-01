南寧動物園網紅「丟那猩」掟水樽致遊客爆缸　園方稱屬正當防衛

廣西南寧動物園的黑猩猩，因為整天在園區內東奔西走，又向遊客拋擲泥沙甚至糞便，而深受遊客、網民喜愛，更有人幫牠取名為「丟那猩」。

然而，有遊客日前就被「丟那猩」扔膠水瓶砸傷流血。園方回應稱，是遊客對猩猩有過激行為，牠才做出防衛舉動。



「丟那猩」將手中的膠水瓶扔向遊客。

網傳影片顯示，黑猩猩在黑猩猩館內暴走，突然將手中的膠水瓶扔向遊客，一名女士被砸中致眉毛處出血，手機屏幕也碎裂。

1月30日，園方回應稱，是遊客對猩猩有過激行為所致，「我們正在做進一步調查，因為遊客對猩猩進行過激行為，然後猩猩做出的一個正當防衛而已」。

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去年10月，廣西南寧動物園的黑猩猩曾因暴走掟屎爆紅。園方介紹，2009年，一對德國夫婦向動物園捐贈了3隻黑猩猩，分別為山米、彼夫克、露露，而爆紅的「丟那猩」是兩隻雄性黑猩猩山米和彼夫克。

動物園動物管理科負責人雷偉曾介紹，黑猩猩具有好奇、喜歡模仿的習性，且領地意識強；若遊客在觀賞過程中起哄、逗玩甚至是挑釁，就會令黑猩猩產生過激反應，牠們會利用擊掌、跳躍、怒吼，或將黑猩猩館內的泥沙、草向外拋擲，驅趕牠認為來侵犯其領地的不文明遊客。