新華社年度十大新聞：香港回歸25周年、北京冬奧、江澤民逝世入選

12月29日，官媒《新華社》評出2022年國內十大新聞，包括北京冬奧會、慶祝香港回歸25周年、二十大順利召開、中國空間站取得歷史性突破都入選。



《新華社》十大新聞以時序排列，回顧2月、3月北京冬奧會、冬殘奧會鼓舞世界；7月，慶祝香港回歸祖國25週年大會舉行，習近平出席併發表重要講話強調，新華社指「25年來『一國兩制』實踐在香港取得舉世公認的成功，『一國兩制』在香港的豐富實踐留下寶貴經驗、深刻啓示。」

8月佩洛西訪台，解放軍東部戰區在台島周邊開展一系列聯合軍事行動。8月5日，外交部宣佈對佩洛西及其直系親屬進行制裁並對美方採取8項反制措施。8月16日，中共中央台辦發言人受權宣佈對列入清單的一批「台獨」頑固分子等人員實施制裁。

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10月中國共產黨二十大順利召開；11月中國夢天實驗艙，成功與之前發射的天和核心艙完成精準對接，隨後夢天實驗艙完成水平轉位，與天和核心艙、問天實驗艙形成三艙「T」字構型。

11月14日至19日，國家主席習近平應邀赴印度尼西亞峇里島出席二十國集團領導人峰會、赴泰國曼谷出席亞太經合組織領導人非正式會議並對泰國進行訪問，其間同美國總統拜登舉行三年來首次中美元首面對面會晤。

習拜會：2022年11月14日，習近平（左）與拜登（右）在印尼峇里島會面（AP）

11月25日，個人養老金制度在36個城市或地區先行實施。11月30日，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者江澤民同志在上海逝世，享年96歲。

12月15日至16日，中央經濟工作會議在北京舉行，新華社指出「中國經濟穩字當頭、穩中求進。」

最後一個則是疫情「科學精準最佳化完善新冠疫情防控措施」：12月7日，國務院聯防聯控機制公佈《關於進一步最佳化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（新十條）。12月26日，國家衛生健康委發佈公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自2023年1月8日起將新型冠狀病毒感染從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。

值得關注地是，《網易新聞》周四（29日）也推出「年度事件盤點」影片，剪輯了防疫亂象、新疆奪命火警、唐山打人、江蘇八孩鐵鏈女、東航空難等諸多熱點事件畫面，致敬「每一個扛住生活的平凡人」引發廣泛共鳴，惟相關影片卻在發布不久後遭到內地全網封禁。