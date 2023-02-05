連有無吃飯都忘記　內地19歲男確診阿茲海默症　為已知最年輕患者

《北京青年報》報道，日前北京首都醫科大學宣武醫院賈建平團隊，在國際知名的《阿茲海默症期刊》發表的論文中介紹，一名在醫院就診的19歲男子，被臨床診斷為阿茲海默症患者，是目前已知最年輕的臨床診斷為阿茲海默症的患者。



據悉，該名患者在高中時就發現自己難以集中注意力學習，此後受困於明顯的短期記憶缺失，忘記前一天發生的事或個人物品的擺放位置，亦出現閱讀和反應困難，甚至不記得自己有沒有吃飯，最終不得不退學，因記憶衰退前往求醫。

接診後，宣武醫院採取多種權威方法進行檢測，包括腦脊液指標檢查以及PET掃描。掃描影像等顯示，患者存在輕度腦萎縮等症狀，部分腦脊液指標存在異常，最終患者被臨床診斷為阿茲海默症患者。

論文稱，該患者是目前已被報告的符合阿茲海默症診斷標準的最年輕病例。（北京青年報）

論文作者之一、宣武醫院神經內科主任醫師賈龍飛表示，該病例的情況十分罕見，他也一度不敢相信結果，因為此前雖然確實發現過20多歲罹患阿茲海默症的患者，但這類患者往往存在基因突變或家族史。論文稱，該患者是目前已被報告的符合阿茲海默症診斷標準的最年輕病例，同時該病例沒有攜帶已知的和阿茲海默症有關聯的基因突變。

論文發表後，引發了部分民眾擔憂。對此，賈龍飛表示，公眾不必因為此次發現的罕見病例感到過度擔心，「現在發現的一些年輕患者，主要得益於技術進步，應該說以前也存在一些年輕人患病，只是因為技術原因沒能得到確認。」

同時，賈龍飛提示，實際上，包括阿茲海默症在內的很多疾病，都和患者自身的身體條件、基因的遺傳因素以及生活方式等多種因素共同作用有關，大多數人「忘事」通常是功能性的，經過一段時間的休息就能恢復。但若的確出現嚴重且持續的記憶衰退症狀，也應及時到醫院檢查。