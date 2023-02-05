曾遭生父猥褻、前男友公開不雅影片　網紅Coser留遺言輕生被尋回

以Cosplay角色走紅的內地網紅「狗頭蘿莉」，在微博擁有超過260萬粉絲，但她昨晚（4日）拍片表達出輕生意願，引起大批網民關注。

今日（5日），警方表示已經找到「狗頭蘿莉」，她目前平安，具體情況需等待通報。



昨晚11時35分，微博@我是狗頭蘿莉上載一段影片，內容為她當天參加徐州漫展的活動時被驅離，一星期前她參加重慶漫展時也曾遭驅離，雖然已經做足心理防線，但還是克制不了湧上心頭的屈辱感。

她表示，「在她現如今形像如此糟糕，名聲如此敗壞的情況下，是不可能得到現實中正常工作的機會，而且她還是被執行人，不能自主創業。而現在還要剝奪我去漫展見粉絲的工作機會，甚至未來還有可能出現在被封殺的黑名單上」。

最後，她表達出輕生的意願，又稱無論年少時遭猥褻，或私密影片風波被網路霸凌時，都堅強選擇活下來，「現在我做了這樣的決定，是因為想在我擁有最美麗的臉蛋，和最完美的身材，和你們最熱烈的愛的時候，按下這一個暫停鍵，將這份美好，永遠地停留在我生命的最後一刻」，並希望死後能夠有一個美少女戰士或者索拉卡的骨灰盒。

▼「狗頭蘿莉」拍片留下遺言▼

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「狗頭蘿莉」過去曾自爆悲慘的人生經歷，她曾經在小學3年級遭親生父親猥褻，生母知情但完全沒有保護她；她高中畢業後選擇離家出走，為了賺取大學學費和生活費，選擇在電子廠上夜班，未料被組長性侵。

大一、大二時，「狗頭蘿莉」因付不起學費而選擇被網戀對象包養，大三開始接觸直播，大四畢業卻被無良經紀人詐騙，不僅沒有薪資，直播帳號也被沒收，無奈之下換了另一個平台直播。

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「狗頭蘿莉」稱，此前在直播玩遊戲期間認識了前男友，對方因不滿她在網上發布性感美照，也不滿她在分手後結交新歡，竟在網上公開她不雅照片和影片，甚至竊取她手機中尚未「打碼」的照片一併公開。

男方服刑8個月後出獄，「狗頭蘿莉」卻因對方的惡劣行徑慘遭網暴，直播時更不斷遭到辱罵、收到騷擾訊息。而在此期間，她更被某直播平台起訴違約，被判賠600萬元（人民幣，下同）。

《極目新聞》報道，舉辦此次徐州漫展的商場工作人員稱，原定2月4日、5日兩天的漫展活動，已經提前一天結束，但具體原因並不清楚。商場所在轄區黃樓派出所工作人員回應稱，民警已經找到「狗頭蘿莉」，她目前平安，具體情況需等待通報。