少女3樓墮樓　路過男子神反應救援　飛撲當肉墊奇蹟保她一命

中國大陸江蘇省南通市日前有一名少女墜樓，就在驚險一瞬間，周圍有一位路過的男子飛撲到地上充當她的「肉墊」，減緩了少女墜樓的巨大衝擊，保住了她的性命；而事件發生當下的影片也曝光，網友大讚這位見義勇為又撲救神速的路人男子。



即睇這英勇男子的救人過程：（按圖了解）

+ 5

據當地媒體報道，事發地點的一戶商家透露，當時那位少女從3樓墜下，而一旁穿着藍衣的路人男子馬上撲上去、壓低重心，將身體充當少女的肉墊，藉此減輕了衝擊力道。

其他路人拍下了這段驚險的神救援影片，雖然男子沒有完全接住墜樓的少女，但仍然起到了緩衝作用，少女墜樓後還能說話、動作，不過看起來仍然十分痛苦，而救她的男子似乎沒有受傷。

該名少女送醫治療後已無生命危險，而出手拯救她的男子則在醫護人員送走少女後，默默離去。他捨身救人的行為得到了大批網民讚賞，不過當局也呼籲，遇到墜樓事件，應該盡量避免「接人」或「當肉墊」，因為非常容易受傷。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

相關文章：3隻寵物龜大雪中凍結成冰 內地女「綑起來火烤」竟奇蹟挽救生命

+ 20

延伸閱讀：

誤吞磁力珠！女童腹中卡「1長串白點」 醫生揭殘忍真相

【本文獲「TVBS」授權轉載。】