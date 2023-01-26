少女3樓墮樓 路過男子神反應救援 飛撲當肉墊奇蹟保她一命
撰文：TVBS新聞網
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中國大陸江蘇省南通市日前有一名少女墜樓，就在驚險一瞬間，周圍有一位路過的男子飛撲到地上充當她的「肉墊」，減緩了少女墜樓的巨大衝擊，保住了她的性命；而事件發生當下的影片也曝光，網友大讚這位見義勇為又撲救神速的路人男子。
即睇這英勇男子的救人過程：（按圖了解）
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據當地媒體報道，事發地點的一戶商家透露，當時那位少女從3樓墜下，而一旁穿着藍衣的路人男子馬上撲上去、壓低重心，將身體充當少女的肉墊，藉此減輕了衝擊力道。
其他路人拍下了這段驚險的神救援影片，雖然男子沒有完全接住墜樓的少女，但仍然起到了緩衝作用，少女墜樓後還能說話、動作，不過看起來仍然十分痛苦，而救她的男子似乎沒有受傷。
該名少女送醫治療後已無生命危險，而出手拯救她的男子則在醫護人員送走少女後，默默離去。他捨身救人的行為得到了大批網民讚賞，不過當局也呼籲，遇到墜樓事件，應該盡量避免「接人」或「當肉墊」，因為非常容易受傷。
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