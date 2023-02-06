廢棄再利用　蘇州閒置核酸亭變身清潔工休息站、漂流書屋等受好評

《澎湃新聞》報道，隨着內地新冠疫情防控措施調整放寬，核酸採樣需求減少，許多核酸採樣亭被閒置。蘇州將部分閒置核酸亭變為年貨市集攤位、就業信息指導驛站、環衛工愛心休息站等再利用，獲民眾好評。



2022年12月，蘇州核酸採樣亭就地變身發燒診療站，可看病、能配藥，讓居民在家門口享受便利醫療服務，曾引發大量關注。

日前，蘇州又對核酸採樣亭開啟「變身模式」，將閒置核酸亭變為新春市集攤位、漂流書屋、微型消防站、環衛工愛心休息站、就業驛站等。

在蘇州相城區眾涇社區環湖路東側的玉蘭公園，核酸採樣亭被改造為環衛工人休息站，為周邊的養護工人、環衛工人提供熱水、充電、衛生箱等休息補給服務。

2023年1月17日，蘇州相城區，北河涇街道集成指揮中心與如意社區共同將核酸採樣亭打造成「愛心休息站」，供環衛工人等公共服務人員休息，喝茶等，深受歡迎。（視覺中國）

春節期間，蘇州市姑蘇區南門商圈新春市集中的許多攤位，也是由閒置核酸亭改造而來，免費提供給商戶申請使用，既可以為企業商戶引流消費，也便利了市民購買年貨。

據介紹，該街道原有88個核酸採樣亭，目前有20個用於發燒診療站，30個用於新春市集點，剩餘的正準備逐步打造成便民生活亭、公益宣傳亭和開放式小區綜合管理亭。

2023年1月17日，蘇州，由30個核酸採樣亭改造的新春市集攤位在南門商圈亮相，吸引大批市民前來購置年貨。（視覺中國）

而位於蘇州中海瓏灣小區的核酸採樣亭則被改造成漂流書屋，供周邊市民借閱或捐贈圖書。此外，亦有核酸採樣亭被改造成民生聯絡站和快遞收發站。

位於蘇州火車站的幾個核酸採樣亭被改造成「就業小站」，為外來務工人員提供就業指導。截至1月30日，「就業小站」已為700多人提供就業服務。

蘇州火車站的幾個核酸亭被改造成「就業小站」，為外來務工人員提供就業指導。（視覺中國）

除了蘇州，其他城市亦重新改造閒置核酸亭。深圳、長沙等城市將核酸亭改造為治療發燒的診所和藥品分發點。北京火車站外，核酸亭被改造成農民工就業幫助中心。在浙江杭州，處於交通繁忙地段的170多個核酸亭被改造成遊客櫃檯，為9月即將到來的亞運會做準備。