蘇州22歲女大學生「宿舍跌死」　母自行查出心碎死因怒向校方提告

大陸蘇州一名22歲女大生日前在學校宿舍內，睡著後從1.9公尺高的上舖摔下，送醫後不治身亡。家屬憤怒質疑，宿舍內的床舖護欄高度僅15公分，扣除木板和床墊、被褥後，護欄實際上與床齊平，上舖人員很容易摔落。



據《海報新聞》報道，22歲的宋嘉怡去年8月收到入學通知書，赴蘇州托普信息職業技術學院就讀嬰幼兒托育服務與管理科系。

宋嘉怡所住的是8人宿舍，分為6個上舖和2個下舖，每個人一年住宿費為1500元（人民幣，下同）。

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2022年12月3日晚間，宋嘉怡母親接到電話，告知女兒睡著後從上舖摔下，陷入昏迷，並已經撥打了急救電話。宋媽媽到醫院後，現場只有2名17歲的同學陪同，沒有學校值班老師和寢室宿管等到場。

由於頭部受傷嚴重，宋嘉怡被轉到蘇州第一人民醫院新病區，凌晨4時44分，開始接受手術，過程中頭部打了多枚鋼釘，手術後沒有了自主呼吸、瞳孔放大，醫院宣布腦死亡。12月5日晚間7時16分，宋嘉怡不幸離開人世。

宋嘉怡意外死亡後，宋媽媽到女兒宿舍查看，發現床位屬於「上床下桌」，床舖離地1.9公尺，上舖鐵護欄高度只有15公分，扣除2公分的木板、床墊、被褥厚度後，護欄實際與被褥齊平，上舖人員很容易摔落。

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宋媽媽拿到女兒手機後，在其群組聊天室中，也看到多名同學反映上鋪護欄不穩、太低，有人睡覺時身體移出床外甚至摔傷。宋家認為，學校的床架品質不合格導致女兒死亡。

報導指出，中華人民共和國質量監督檢驗檢疫總局和中國國家標準化管理委員會2016年12月13日發布的《GB/T 3328-2016傢具、床類主要尺寸》中提到，雙層床安全欄板缺口應小於等於60公分，不放置床褥情況下，安全欄板高度應大於等於30公分。宋嘉怡的床鋪並不符合。

女兒去世後，宋媽媽一家和校方進行了兩次協商，倪副校長到場。在協商中，學校提出三點賠償：退還宋嘉怡已繳納的學費；學校幫助家屬申請學平險最高額度賠償；學校提供幾萬元的人道主義賠償款。對此，家屬們很不滿意。

宋媽媽表示，目前家屬已經委託律師準備起訴學校，家屬們對學校有幾點要求：校方在《蘇州日報》上公開道歉，在校內為宋嘉怡舉辦追思會；整改校內所有存在問題的床架；按照法院判決結果賠償。

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