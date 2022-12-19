疫情｜內地增1918宗本地個案北京多2人死亡　多地核酸亭變診療站

國家衛健委公布，內地昨日（18日）本土新增1918宗確診病例，北京再多2人病亡，是官方相隔逾兩個星期後再通報有死亡個案。



1918宗本土確診個案包括廣東846宗，北京314宗，重慶198宗，湖南93宗，福建87宗，雲南74宗，四川65宗，浙江40宗，天津39宗，河南39宗，山東33宗，內蒙古23宗，上海23宗，陝西15宗，河北11宗，黑龍江6宗，山西4宗，海南3宗，江蘇2宗，青海2宗，安徽1宗。

當日通報2宗死亡個案，均為北京本土個案。截至昨日，現有確診個案35298宗（其中重症個案253宗），累計死亡5237宗，累計報告確診個案380453宗。

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各地優化核酸查驗措施

「新十條」的出台後，各地相繼持續優化防疫舉措。近期，浙江、陝西、安徽等地進一步調整優化核酸檢測結果查驗工作，多措並舉滿足當下民眾的就醫問藥需求。

浙江省在12月17日的疫情防控工作會議上提出，黨政機關、企業單位帶頭不再核查核酸陰性證明，保持現有核酸採樣點，佈局不變、規模不變、效率不變，方便確有需要的民眾進行核酸檢測。

安徽合肥、蕪湖、馬鞍山等市也先後提出了相關要求。倡導公眾「非必要不做核酸檢測，非必要不查核酸證明」。陝西省也自今日（19日）起，服務於公眾的各級政務場所、企業等都不再查驗健康碼及48小時核酸證明。

天津、杭州、嘉興、寧波、蘇州、揚州等城市，自17日以來相繼發布通告，優化醫療機構就診流程，保障民眾就診需求，對患者不再查驗核酸陰性證明或檢測抗原。

核酸採樣亭「變身」診療站

另外，隨着核酸檢測措施的放寬，部分核酸採樣點「變身」為發熱診療站。江蘇蘇州率先改造，民眾在家門口就能接受簡單的發熱或呼吸道症狀的診療，還可以使用醫保結算。昨日，山東衛健委發《關於進一步優化醫療服務方便群眾就醫的通知》，其中包括將部分核酸採樣點改為發熱診療站，提供「一站式」醫療服務。

江蘇蘇州將核酸亭變為發熱診療站，保證民眾就近就醫需求。（蘇州日報）

江蘇常州、湖北武漢、福建福州、安徽合肥等開始陸續為民眾免費發放診療包，包括布洛芬緩釋膠囊、連花清瘟膠囊、藍芩口服液等，以更好地滿足民眾的就醫問藥需求。