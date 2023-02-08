四川18歲女學生失蹤　屍體在江中發現　朋友曾報警稱其有自殺傾向

胡鑫宇案引起內地社會轟動，青少年失蹤問題亦因此備受關注。四川資中縣一名18歲女生曹某英1月7日失蹤。此前當地警方曾接獲曹某英朋友通報稱，曹某英情緒反常，有自殺傾向，但去向不明，請求警方幫助。



2月8日清晨，四川資中縣失聯高中生曹某英的哥哥曹某華通過朋友圈發文：「妹，你一路走好。」據曹某華證實，曹某英的遺體已於2月7日在沱江被發現，距1月7日失聯已經一個月。



曹某英今年18歲，正在讀高三。1月7日下午5點35分放學後，她於5點42分走出校門。以腳傷為由，請哥哥曹某華為她請一節晚自習的假。

上完晚自習第一節課後，班上一名同學找到班主任王老師，說發現曹某英與朋友鄧某的聊天記錄有點不對勁，聊天記錄顯示，曹某英曾對鄧某說：「我給你發些東西，半個小時後你都可以聽，然後按照備註發給相應的人。」還說給鄧某「看煙花」，當鄧某追問她在哪裡時，她回覆：「河邊濱江公園對面，我放衣服在這裡，很好找的。」

看完聊天紀錄後，王老師立刻聯絡曹某英的家長。 當晚，學校、家屬、警方開始全力尋找曹某英。

警方調查指出、根據閉路電視畫面發現，曹某英1月7日放學後，於下午5時43分離開學校，15分鐘後出現在資中縣城沱江大橋水南橋頭，直至當晚6時15分一直在橋上徘徊，之後進入閉路電視盲區失去踪跡。

1月8日18時，在直線距離沱江大橋約800米處(金山銀座小區正對面)的沱江河邊，提取到黑色羽絨服一件、 口罩一個，經公安機關DNA比對和家屬辨認，確認為曹某英所有。之後，公安局曾多次組織相關部門、專業救援團隊、專業打撈公司以及家屬和學校工作人員，對事發地上下游及周邊區域進行尋找。1月13日，公安局立案偵查。

2月7日下午有人在資中二橋往下一點的沱江中，發現了曹某英的遺體。曹某英哥哥曹某華透露，「妹妹衣衫完整，警方做了屍檢，現在在進一步調查中。」曹某華說，「希望妹妹一路好走」。

網民點睇：

學習壓力太大。

心理健康教育真的很重要。

不要再卷（內卷）了，救救孩子。

花一般的年紀，太可惜了。



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