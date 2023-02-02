胡鑫宇案｜死者屬「熊貓血」、屍體雙腳平行地面？官方：皆屬謠言

江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤106天後證實身亡，其遺體被發現縊吊在學校南側金雞山的國家儲備糧倉旁的小樹林。事件在內地社會引起轟動，早在遺體被發現前，關於案件「真相」的議論就此起彼落。周四（2日），官方通報指出，少數人為博眼球、蹭熱度，引流牟利，惡意編造傳播虛假信息，拼接炮製虛假視頻，造成惡劣影響，擾亂社會秩序。對於造謠人士，警方已依法逮捕或作行政處罰。



據介紹，網傳謠言主要有三點，一是胡鑫宇屬「熊貓血」，即罕見的Rh陰性血，不過經檢驗，胡實際上是O型血。二是胡鑫宇屍體呈「雙腳平行地面」，但經現場勘查，胡的雙腳是自然下垂。

三是網傳「發現地不是第一現場，屍體是後掛到樹林中」，而當局指，經調查訪問、現場勘查、屍體檢驗、物證檢驗鑑定等工作，認定胡男係自縊死亡，屍體發現地為原始第一現場。當局又提到，屍體發現地無打鬥拖拽痕跡，而根據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，屍體符合長期暴露在室外的特徵。

▼胡鑫宇的遺體是在金雞山一個的儲糧倉庫被發現，該糧倉距離中學僅約200米。該糧倉放置的是國家儲備糧，管理嚴格，一般人無法入內。▼



+ 1

據江西省公安廳黨委委員、副廳長，省公安廳指導組組長胡滿松介紹，警方已梳理掌握網上杜撰虛假事實、製作虛假場景、炮製虛假錄音、拼接監控視頻、假冒事件當事人等五大類共計120餘種虛假信息。虛假信息的傳播不僅給當事人家屬帶來巨大傷害，干擾公安機關正常調查和搜尋工作，同時誤導公眾認知，向公眾傳遞不良價值觀，挑唆對立、引發恐慌，嚴重擾亂社會秩序。

當局亦已對少數故意編造、傳播謠言的人員依法進行了打擊處理。如陳某貴為博眼球、引流量，假冒「光頭」老師，拍攝威脅家屬私了的影片上傳網絡，影響極其惡劣，目前檢察機關已依法對其決定逮捕。又如，栗某珺、栗某臣父子為吸粉引流，發布影片杜撰因其為胡鑫宇事件發聲，家人遭威脅、親屬失踪的虛假信息；陳某紅為其營銷賬號吸引流量，轉發「後山發現帶血被子」、「胡鑫宇被老師殺死」等謠言信息。目前，警方已依法對上述人士作出行政處罰。

▼《人民網》3D還原胡鑫宇屍體發現地現場，點撃查看▼