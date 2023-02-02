胡鑫宇案｜曾與屍體擦身而過　縊吊地成搜索盲區？警方及糧庫解畫

江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤106天後證實身亡，其遺體被發現縊吊在學校南側金雞山的國家儲備糧倉旁的小樹林。當局周四（2日）上午召開發布會，認定胡鑫宇係自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場。不過圍繞案情，坊間仍有諸多疑問，例如縊吊地為何會成為了搜索盲區？對此，相關搜救人員向央視回應，作出解釋；糧庫員工亦詳述了發現屍體的過程。



4民警曾極接近屍體卻沒發現 負責人認工作存盲區漏洞

據央視報道，自胡鑫宇失蹤，警方和各界力量就在致遠中學及周邊進行反覆進行多輪搜尋，惟一直未果。有份參與搜尋的鉛山縣綠舟救援隊隊長楊火斌表示，他們曾多次接近僅一牆之隔的糧庫廠區內的屍體位置，然而當時主要的搜索區域是圍牆外圍，故沒有進入到圍牆內，「當時我們走那邊肯定是走到的，走到以後我們沒有再往深處，再往裡面走，當時可能也有這個情況，搜那邊肯定是搜了，圍牆邊上附近周邊都搜了」。

上饒市公安局指揮中心主任何旭峰則表示，廠區是重點搜索方向，他們曾4次到廠區開展調查走訪工作，其中接近胡鑫宇的區域是在第4次，即2022年11月27日下午，當時有4名民警曾接近屍體縊吊區域。

▼胡鑫宇的遺體是在金雞山一個的儲糧倉庫被發現，該糧倉距離中學僅約200米。該糧倉放置的是國家儲備糧，管理嚴格，一般人無法入內。▼



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不過何隨後提到，附近有一個廢棄的小房子，民警搜索該房之後，就看到灌木林那片區域，這時陪同的糧庫的工作人員提出，近年該處多次發現有蛇出沒，比較危險，所以民警之後就在四周進行了觀察。當時主要是基於兩方面考慮，一是觀察的這片樹林是不是能夠足夠提供人的生存；二是想看有沒有人入過這個環境，主要是觀察周邊四周有沒有人的痕跡，如腳印痕跡，「發現沒有，後面我們就離開了」。

糧庫負責人姚建波證實了警方的說法，指涉事區域雜草很多，樹也很密，原本是個報廢的蛇園，養劇毒的蛇，故專門提醒了警方。

對於第4次搜索仍沒有發現屍體，何旭峰進一步解釋，該片區域內部圍牆很高，還豢養了護院犬，安防能力應是比較強的，因此同事對此有輕信。他又承認其工作還存在著盲區和漏洞。

另據介紹，縊吊區域植被茂密，視線很容易被遮擋，警方4次搜尋都沒有配備警犬協助，故最終錯過機會。同時，致遠中學體育教師費小成曾在廠區工作人員帶領下，與死者的叔叔和父親進入該區域，不過只是在主幹道及周邊的倉庫簡單搜索，未深入到樹木密集區。

糧庫員工：現場有大陡坡且平時有蛇 一般不敢下去

《人民網》3D還原胡鑫宇屍體發現地現場。

另一方面，據最早發現胡鑫宇屍體的儲糧倉庫門衛劉貴泉介紹，涉事區域位於糧庫的最北邊，位置比較偏僻，且是個大陡坡，故平時人煙稀少。1月28日11時多，他參加糧庫例行巡查時，原本打算到該處砍一根毛竹晾衣服，也沒發現什麼異常，不過他的狗卻往陡坡深處的樹林跑去，他於是追了上去，結果發現案發現場，「看到吊了個雨褲樣的（物體）吊到那個地方，我再仔細一看，下面還有這小孩鞋子」。

他見到後，隨即懷疑是胡鑫宇，並向上級匯報。隨後2名負責人來到現場，觀察到死者的衣服形象好像就是走失的胡鑫宇，隨即報了警。

劉貴泉表示，平時巡查涉事區域時，都不會下去坡底，因為不下去，尤其夏天時，該處充斥著蛇，「一看沒有什麼動靜，誰還爬那下面去」。只是冬天蛇都冬眠，他才跟狗下去，「不然我也不敢下去的」。

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