網傳四川母親因教育孩子被氣死　當事家屬卻將向鄰居討公道？

2月6日，內地網傳四川安岳縣一名家長因教育孩子被氣死。

當晚，一名女子在商舖中倒地身亡的影片，在當地微信群組熱傳。網民傳言為「小孩未完成作業，母親教育孩子時被氣死」。而據《紅星新聞》報道，事件另有其因。



被死者唐女士「教育」的孩子小宇講述當天的事發經過。

當日下午，他與弟弟小航、隔壁小夥伴小傑、小雯一起玩耍，幾個夥伴一起用小傑帶來的玩具槍瞄準紙盒射擊，玩耍過程中卻發生意外。小宇說，在瞄準過程中小傑突然跑向自己，導致小傑眼睛似乎被射出的水晶彈擊中。雖未看到小傑臉上有傷，但他仍向小傑道歉，也獲原諒。

事件導火索——玩具槍，小宇稱射出的水晶彈是軟的，打在手上不會有痛感。(紅星新聞）

而事件並未因此結束。小傑和媽媽彭女士來到小宇家的店舖中，要小宇媽媽唐女士負責、賠錢，「你娃兒（宇宇）把我的娃兒眼睛打到了。」唐女士回應，「如果打傷了就去醫院檢查，該醫就醫，如果沒傷到我就向你道歉，對不起！」

唐女士生氣小宇、小航兩兄弟在外惹事，用竹條抽打二人。小傑母子見狀離開。但沒過多久又與小雯的家長再次到店裡，看到唐女士還在打孩子便上前阻止，指責唐女士打孩子時誤傷小雯。

紅衣為唐女士，事發當日中午一家人還在一起吃午飯。（影片截圖）

但此時唐女士突然倒地抽搐，小宇撥打120急救，又向隔壁藥房求助。藥房醫務人員張先生表示，「看到她的時候，她已經臉色髮烏，渾身無力，我給她做了5分鐘左右心肺復蘇。」120到達後，又經過40多分鐘的急救，仍無力回天。醫生當場宣布唐女士死亡。

店內監控記錄雙方家長的兩次爭執過程。短短的時間內，小宇、小航永遠失去了母親，小宇傷心自責地說：「想聽媽媽的話，可惜媽媽不在了！」

小宇父親楊先生稱，事發後曾報警求助，警方已排除刑事案件可能。但楊先生認為，發生這樣的悲劇個公道，會依法追究對方的責任。」與小傑母親的不依不饒，以及說話方式有脫不開的關係。且事件傳到網絡後，對孩子造成二次傷害，「我們在此澄清，也爲還原事實討