陝西18歲少女擁全球罕見黃金血型　比「熊貓血」更稀有

陝西寶雞市近日對捐血者的血液進行常規篩查時，發現了比「熊貓血」更稀有的cisAB血型。本例cisAB血型的基因序列更是全球首次報道。



寶雞市中心血站檢驗科工作人員介紹，擁有罕見的ABO亞型——cisAB血型的是一名18歲女性。檢驗科對捐血者展開家系調查，經過進一步的基因檢測，證實捐血者及兩名親屬的基因序列此前從未被報道過。

檢驗科副主任張倩介紹，目前該例血型基因已通過美國國家生物信息中心（NCBI）專家審核，正式被「GenBank」數據庫收錄並發布，做為新基因被世界共享。

寶雞市中心血站檢測人員對捐血者血液進行常規篩查時，發現比「熊貓血」更稀有的cisAB血型。（華商網）

張倩介紹，常見的血型包括A型、B型、O型和AB型，均屬於ABO血型系統。cisAB型血又稱順式AB，是ABO血型系統的一個亞型，其特徵在遺傳學方面表現是同一側染色體上既存在部分A基因又存在部分B基因，為新順式AB基因。

張倩指出，「熊貓血」通常指Rh陰性血，在中國漢族人群中的概率約為3‰~4‰。而cisAB血型並不為人所熟知，存在概率只有1/58萬~1/17萬，是名副其實的稀有血型，「我們把它稱之為『黃金血』」。

傳統觀念認為，在ABO血型系統內，若AB型的丈夫、O型的妻子生育，子女的血型通常是A型或B型，不可能出現AB型。

然而，若其中一方的血型並非常規的AB型，而是AB型中稀有的cisAB型，其子代的血型則為AB型，即cisAB血型。為避免輸血反應，cisAB型的個體作為受血者在用血時，不能輸常規AB型的血液，而應該輸O型或A型的洗滌紅細胞，或者考慮自體輸血。