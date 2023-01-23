Chinese/Lunar New Year掀戰　徐玄張員瑛遭出征　BTS出奇招獲讚

適逢春節期間，不少藝人都會透過社交平台向各國粉絲拜年，怎料韓國大勢新人女團「New Jeans」的澳韓雙國籍成員Danielle卻因發文詢問：「粉絲新年會做甚麼呢？（what r u bunnies doing for Chinese new year?）」而遭韓網抨擊，而Danielle事後也趕緊發文致歉。不料，「Chinese New Year」和「Lunar New Year」的文字差異卻引起內地網友戰火，甚至延燒到女團「少女時代」成員徐玄、「IVE」成員張員瑛都慘遭洗版攻擊，掀起各國熱議。



事實上，世界各地近幾年來都盛行「傳統新年改名運動」的風潮，由於不少國家都有著過年習俗，如韓國、日本、馬來西亞、越南等，因此早期的「Chinese New Year」說法已逐漸被淘汰，轉用「Lunar New Year」（農曆新年），而後者也逐漸被各地接受。對此，Danielle以「Chinese New Year」送出祝福，就被韓國網友抨擊：「沒有常識」，然而發文致歉後卻又被內地網友開轟「辱華」，進而掀起另一波「中韓文化之戰」。

韓星左右做人難！用「Chinese New Year」被抨擊，轉用「Lunar New Year」（農曆新年）又被轟「辱華」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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除了Danielle，其他女團成員也慘遭出征，其中徐玄曬出韓服自拍，寫下「新年快樂，Happy Lunar New Year」時，除了有網友洗版「Chinese New Year」之餘，甚至開罵髒話。不僅如此，張員瑛曬出韓服美照拜年，並在帖文寫下：「祝大家過個快樂春節（해피설날 보내세요）」時，也被惡評、嘔吐表情符號洗版，幾人的帖文都登上了韓國論壇「the qoo」熱搜，紛爭越鬧越烈。

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不過，天團「BTS」（防彈少年團）日前透過社交平台公開拜年影片時，標題就以全英文寫下「2023春節祝賀（2023 Happy Seollal Greeting）」，其中「Seollal」就是韓文「春節（설날）」的羅馬拼音，巧妙避開「Chinese」和「Lunar」的紛爭，獲得韓國和海外粉絲的盛讚：「雖然不是阿米（BTS粉絲名稱），但真的很感謝你們，甚至還穿著韓服拜年呢」、「真的會讓不是粉絲的人也有好感」、「不用看別人眼色，理直氣壯的模樣真的超帥！」

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