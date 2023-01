Chinese/Lunar New Year掀戰　徐玄張員瑛遭出征　BTS出奇招獲讚

適逢春節期間,不少藝人都會透過社交平台向各國粉絲拜年,怎料韓國大勢新人女團「New Jeans」的澳韓雙國籍成員Danielle卻因發文詢問:「粉絲新年會做甚麼呢?(what r u bunnies doing for Chinese new year?)」而遭韓網抨擊,而Danielle事後也趕緊發文致歉。不料,「Chinese New Year」和「Lunar New Year」的文字差異卻引起內地網友戰火,甚至延燒到女團「少女時代」成員徐玄、「IVE」成員張員瑛都慘遭洗版攻擊,掀起各國熱議。



事實上,世界各地近幾年來都盛行「傳統新年改名運動」的風潮,由於不少國家都有著過年習俗,如韓國、日本、馬來西亞、越南等,因此早期的「Chinese New Year」說法已逐漸被淘汰,轉用「Lunar New Year」(農曆新年),而後者也逐漸被各地接受。對此,Danielle以「Chinese New Year」送出祝福,就被韓國網友抨擊:「沒有常識」,然而發文致歉後卻又被內地網友開轟「辱華」,進而掀起另一波「中韓文化之戰」。

韓星左右做人難!用「Chinese New Year」被抨擊,轉用「Lunar New Year」(農曆新年)又被轟「辱華」。(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 5

除了Danielle,其他女團成員也慘遭出征,其中徐玄曬出韓服自拍,寫下「新年快樂,Happy Lunar New Year」時,除了有網友洗版「Chinese New Year」之餘,甚至開罵髒話。不僅如此,張員瑛曬出韓服美照拜年,並在帖文寫下:「祝大家過個快樂春節(해피설날 보내세요)」時,也被惡評、嘔吐表情符號洗版,幾人的帖文都登上了韓國論壇「the qoo」熱搜,紛爭越鬧越烈。

同場加映:《尚氣》劉思慕辱華風波惹激辯 被轟自認加拿大人 粉絲微博反擊(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 12

不過,天團「BTS」(防彈少年團)日前透過社交平台公開拜年影片時,標題就以全英文寫下「2023春節祝賀(2023 Happy Seollal Greeting)」,其中「Seollal」就是韓文「春節(설날)」的羅馬拼音,巧妙避開「Chinese」和「Lunar」的紛爭,獲得韓國和海外粉絲的盛讚:「雖然不是阿米(BTS粉絲名稱),但真的很感謝你們,甚至還穿著韓服拜年呢」、「真的會讓不是粉絲的人也有好感」、「不用看別人眼色,理直氣壯的模樣真的超帥!」

延伸閱讀:

女星12年前收80萬鑽戒「年前分了未婚夫」!親揭情變內幕:這樣下去沒有意義

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】