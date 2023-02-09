14歲少女被3男帶至酒店逼迫吸毒致死？　當地公安證實：正在調查

綜合內媒報道，近日，網傳江蘇連雲港一名14歲少女疑遭3名男子在某酒店內強迫吸毒後身亡，引發關注。連雲港市公安表示，已對案件展開調查，後續將有通報。



據網傳消息，2月1日凌晨，連雲港當地一名14歲少女疑被3名男子帶至當地某酒店房間內意圖不軌，並強迫威脅其吸食毒品，致其昏迷抽搐，送醫後不治身亡。網絡消息還稱，同行另一位14歲女生曾表示要叫救護車，遭到3名男子阻擾。

死者父親表示，3名涉事男子均在30歲左右，其中一人是女兒死亡時所在酒店的股東之一。2月7日是當事女生身亡後「頭七」，家屬在涉事酒店門口擺放花圈等祭奠物品，現場有「威逼我女兒吸食毒品，在痛苦掙扎中慘死」等控訴文字。

2月8日上午，酒店工作人員表示，酒店目前因維修暫停營業，暫未恢復運營。據東方網縱相新聞報導，該酒店所屬轄區的連雲港市新浦公安分局新東派出所證實，確有少女遭強迫吸毒一事，目前正在調查，後續將有通報。

2月9日，《澎湃新聞》報道，當地市政府人士回應，案件中所吸食物品為「笑氣」，大量吸入會產生致幻、譫妄、神誌錯亂、頭暈、肢體不受控等症狀。目前，相關嫌疑人已到案，當事人家屬在等待尸檢結果。

河南澤槿律師事務所主任付建分析稱，如報導情況屬實，三男子強迫未成年人吸毒且情節惡劣，已經構成強迫他人吸毒罪。待案件的事實確定後，如三男子存在其他違法犯罪行為的，還可能涉嫌其他犯罪，須與強迫他人吸毒罪數罪併罰。

律師稱，如報導情況屬實，強迫未成年人吸毒且情節惡劣，已構成強迫他人吸毒罪。（視覺中國）

付建律師同時提醒，根據《未成年人保護法》規定，酒店接待未成年人入住時，應按要求檢查未成年人身分，如實登記報送相關信息，詢問同住人員身份關係，並記錄備查。如果發現可疑情況，應當向公安機關報告。如果酒店未履行對未成年人的保護義務，對於造成的損害後果應當承擔賠償責任。若因酒店未入住審核，違反安全保障義務，導致他人損害的，應承擔賠償責任。