2019年中美貿易戰以來首次　中國不再是美國第一大貿易國

美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，根據美國商務部數據，美國2022年從中國進口5,370億美元產品，低於美國從歐盟進口的5,530億美元。數據顯示，這是2019年以來首次，中國不再是美國第一大貿易夥伴國。



不過，美國與中國的商品貿易額時隔3年再創歷史新高。美國商務部的統計顯示，雙方進出口合計達到6905億美元，超過此前最多的2018年，美國從中國進口的總體數量也較2021年有所增加。美國在玩具等日用品的進口增加，中國則在大豆等食品的進口增加，中美兩國經貿往來仍然密切。



有分析指出，導致中國喪失美國第一大貿易國地位的原因，主要歸咎於北京嚴酷的清零政策，以及美國供應來源更加多樣，尤其是來自其他亞洲國家的供應增加。不過，與2021年相比，美國從中國大陸進口的總體數量有所增加，2021年為5,050億美元。

根據中國海關總署數據，2022年中國對美國進出口人民幣5.05萬億元，美國是中國的第三大貿易夥伴。

中美貿易戰初期焦點在大豆，中國一度暫停進口美國大豆，但其實由於需求太大，仍有必要入口美國貨。（路透社）

新華社：中美貿易總額創新高，中美經濟未脫鉤

官媒《新華社》也引用美國商務部7日發布的數據稱，2022年美國和中國貨物貿易總額達6906億美元，創歷史新高。

數據顯示，2022年美國對華貨物出口額增加24億美元至1538億美元﹔進口額增加318億美元至5368億美元。2022年全年美中貨物貿易總額超過2018年的6615億美元，創下歷史新高。

2019年數據顯示，由於中美雙方互不讓步，不斷升級加徵關税，中美經濟都遭受影響出現下滑。（新華社）

報道引述國際觀察人士分析稱，儘管美國政府對中國輸美商品加徵關稅，少數美國政客鼓吹中美經濟「全面脫鉤」，但中美兩國經貿往來仍然密切，美國企業和消費者仍高度青睞中國商品，用實際行動對「脫鉤論」說不。

《新華社》評論，經貿合作是中美關係的「壓艙石」和「推進器」，但是近年來美國政府以「戰略競爭」定義中美關系，對華採取一系列貿易限制措施和保護主義做法，損害兩國企業和民眾的利益。

《新華社》指出，2018年，時任美國總統特朗普（Donald Trump）單方面挑起對華貿易戰，對超過3000億美元中國輸美商品加征高額關稅。現任總統拜登（Joe Biden）自上台以來基本延續特朗普政府的對華經貿政策，並未採取實質性解凍措施。