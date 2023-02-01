男醫生網上公開女患者下體照僅被停業　網民斥離譜要求吊銷執照

江蘇崑山市有男醫生被揭發在網上公開女患者接受治療時的私密部位照片。

崑山市政務服務平台消息，涉事醫生已被暫停執業。



網傳圖片顯示，在豆瓣「上班與下班的割裂人生」話題中，一名網名為「隨風」的網民在1月27日發布了女患者在診療期間的私密部位圖片，另一張配圖為男性側臉照，並配文「上班絕對嚴肅，下班放浪形骸」。有網民留言詢問「隨風」是否為生殖泌尿科醫生，後者回覆為婦科。

《上游新聞》報道，網民小米（化名）透過查詢「隨風」在其它話題小組發帖的情況，得知他為江蘇省崑山市第一人民醫院友誼院區醫生。

隨後，小米將情況向醫院反映，「醫院把我的電話給了這名醫生，他打了兩個電話問我是不是患者本人，1月28日我向衛健委和當地12345舉報後，就再沒打過」。

1月31日，崑山市衛健委通過崑山市政務服務平台12345回覆稱，目前涉事醫生已暫停執業，相關部門已啟動調查。目前，「隨風」的豆瓣ID已無法搜索。

公開資料顯示，崑山市第一人民醫院是崑山市唯一一家集醫療、科研、教學、康復、預防保健於一體的三級甲等綜合醫院。友誼院區主要以婦科、產科、兒科等診療服務為主。

網民睇法：

太可惡了！這樣同時對其他男婦科醫生影響很不好，這件事情難免也會讓女性懷疑其他男婦科醫生。



誰給他拍的照？為什麼要拍可能出現別人私密部位的照片？



太離譜了，沒有一點職業道德。



只是停職，以後還會發生這種事



能不能吊銷執照



首先起碼是終身禁業，其次是民事責任吧



學歷越高壞起來越恐怖！建議化學閹割



繼續給男性形象刷新下限



第一張照片給拍照的也是同夥吧，一併處理了

