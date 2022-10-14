台版N號房　男子扮女經理人騙百人拍裸照色情片　受害者10至70歲

日前，台灣警方查獲一宗猶如「台版N號房」的網路誘騙女子拍裸照、淫片案件。一名40歲張姓剪接師利用變聲軟件在交友APP扮成女攝影師、經理人，徵選拍攝模特兒為誘餌，誘騙女子自拍裸照後，再以要公布照片為由，逼受害者拍攝裸照和色情片。



台南第五分局搜出近千部猥褻影片，受害女子分布全台，年齡從10歲到70歲都有，張男從2017年開始犯案，估計被害人數破百人。台灣警方指出，目前僅有5位受害人作證，希望能有更多被害人出面報案，讓張男能判處重刑。



據《中時電子報》報道，一名被害人報案指稱，遭一名「女攝影師」邀約拍攝「Model card（模特兒卡）」，在視訊面試期間，被要求裸露身體，當下覺得不對勁，於是向警方報案。

警方調查後發現該「女攝影師」其實是一名張姓男子，在交友APP「Azar」、Instagram或臉書，假扮模特兒公司女經理人、女攝影師，以「賴思（詩）瑜」、「小思（詩）瑜」、「賴小瑜」等化名，聲稱公司在找模特兒，並表示錄取後，未來會給出一小時新台幣2500元至3500元間（港幣615到861）的拍攝酬勞，誘騙多人上當。

台灣警方表示，張男事先下載來路不明的女性影片、變聲器等軟體，假扮女性，取得被害人信任，再以「視訊面試」為由，誘騙被害人脫衣，側錄私密影片，再用這些私密影片威脅被害人，繼續提供猥褻影片，否則就將影片散布到網路、被害人所就讀之學校、工作場所。

犯罪5年影片多達1TB 受害者百名

據了解，台灣警方於8月初拘提張嫌，扣得犯罪用電腦主機一部、手機兩支、外接硬碟一顆等證物，內有約1TB之犯罪影片，影片資訊研判，犯嫌犯案時間至少長達5年，至少有100位受害者，訊後以詐欺、妨害秘密、兒少性剝削條例、強制、恐嚇等罪嫌，移送臺南地檢署擴大偵辦。

警方找到近千部影片和和張嫌犯罪筆記本，發現女性被害人年齡層廣泛，甚至有多位未成年少女，因家境較不寬裕遭張嫌利誘，受海者散布全台甚至還有外島地區。張男甚至還會在影片旁寫下被害人個資、興趣，《自由時報》指出，張男甚至逼迫一對姊弟亂倫拍片。

「N號房」中受害者的個人資料全部被公開，甚至有加害者會去到當時人家內前拍攝威脅。（Netflix）

目前台灣檢方依「兒童及少年性剝削防制條例」將張男聲押獲准。台南市第五警分局懷疑張男可能把影片在網路販售，希望被害人指認張男惡行。

台灣警方指出，目前多數被害人真實身分無法確認，也有不少被害人擔心遭張男報復，不敢出面指認。台灣警方向被害者呼籲，希望被害人出面指認張嫌惡行。

警方強調，作為證據之影片絕不會曝光，被害人身分資料也會受到保護，不會透露個人資料。警方表示，希望若有更多人出面指認，可以追究張男更多的法律責任。目前警方也正擴大追查張嫌是否散布犯罪影片至特定網站、論壇上牟利。