婚禮｜不給6萬6「下車禮」新娘不出來　男家父母當場崩哭借錢

婚禮花費名目多，若事先沒先說好，到時恐怕會引起紛爭。日前大陸河南一場婚禮，女方臨時索討近29萬元的「下車禮」，否則不下車，讓男方父母急到當場哭着借錢，引發熱議。



河南省一場婚禮，女家獅子開大口詳情：（按圖了解）

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根據馬來西亞《中國報》報道，大陸河南省開封市日前舉辦一場婚禮，當新娘車抵達男方家門前時，女方家人突然擋在車門前，表示「不給6萬6（人民幣，下同）下車禮，新娘就不下車」，而且一分也不能少，態度十分強硬。

這筆「下車禮」雙方並未事先說好，男方一時也拿不出錢來，再看看新娘似乎也配合家人的做法，安坐於車內，無動於衷。此時現場來看熱鬧的人，可說是裏三層外三層，人山人海越聚越多，男方家長急到都哭了，只好現場打電話借錢，最後湊足了「下車禮」，新娘子終於下了車，完成了這場婚禮。

據報道，依大陸習俗婚宴討「下車禮」並不過分，但要求金額這麼高就有點過分了。而且據知情人士透露，這場婚禮的新房、禮車等等費用都是男方支付，之前訂婚時也已花了26萬元人民幣。最重要的是，稍早前禮車迎娶時，男方才剛給了14.8萬人民幣的「上車禮」，馬上又演這齣「不給6萬6不下車」的戲碼。

許多網友看了報導紛紛留言表示「太過分了，根本就打劫」、「無理取鬧的討錢方式」、「一個婚禮搞到這樣，真奇怪」、「還沒完婚，就已經欠一屁股債了」、「不娶也罷」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】