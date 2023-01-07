網民激辯｜傳統還陋習？江西新娘拜堂前坐竹筐5小時「腳不碰地」

近日一段新娘獨自端坐在主廳的竹筐裡的影片引發熱議，拍攝影片的賴姓女子表示，影片拍攝地點是江西，當地結婚習俗是新娘過門前，要先和夫家測良辰八字，等拜堂期間新娘不能穿鞋，腳也不能碰到地面。



等良辰吉時拜堂的時間每個新娘不同。有的新娘也就坐了幾分鐘、有的要好幾個小時，影片中的新娘坐了5個小時。賴女表示，等這麼久的比較少見，「說白一點等拜堂的時間就是為了磨一磨性子。」說法引發網民熱議。



賴女透露，當地習俗認為，等待良辰吉時的同時能磨一磨新娘的性子，而新郎由於結婚當天比較忙，不需陪同新娘也不需久坐。賴女直言，之前也見過類似這樣的婚俗，但讓新娘坐這麼久的比較少見。

賴女解釋，新娘坐在竹筐裡不只腳不能碰地，也不能穿鞋子，「等拜堂的時候才可以穿鞋子。不過期間新娘可以跟旁人講話，也可以玩手機、喝水等，唯一的就是腳不能碰地。」

影片曝光後引發網民熱議，有網民認為這只是一種婚禮習俗不須想太多。但亦有網民認為這是明顯性別不平等的陋習，「早該廢除了。」

網民點睇：

所以這個好綵頭到底是什麼，5小時不累人嗎，半天時間就這麼坐過去了。

多麼好管教啊，為什麼要把女孩教成這樣。

挑個好欺負的。

姑娘，何苦作踐自己！逃啊！寧願獨身也別進狼窩好嗎？

想上廁所怎麼辦？

