土耳其地震｜災後經濟恐雪上霜通脹再加劇　救災開支或佔5.5% GDP

土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，傷亡慘重。美媒2月9日稱，土耳其未來要負擔包括重建事務在內的救災開支，或會高達國內生產總值（GDP）的5.5%。當地本來已受嚴重通脹、貨幣貶值、物價樓價飆升等經濟問題困擾，地震令國家經濟雪上加霜。



地震導致土耳其大量建築物及基建設施損毀，大批災民急需援助。彭博社經濟部（Bloomberg Economics）2月9日稱，地震後，土耳其與救災有關的公共支出金額、包括用於重建工作的資金，或達國內生產總值的5.5%。彭博社又指，當地恐再面臨通脹飆升問題。

阿聯酋《國家報》（The National，暫譯）2月8日稱，美國地質調查局（USGS）表示，土耳其地震造成的經濟損失可能會增至超過10億美元（約78億港元）。

土耳其正面對嚴重的經濟問題，地震令國家經濟再受重創。根據是次地震的照片及影片，地震發生時，土耳其有很多建築物嚴重損毀、甚至整棟倒下，令外界質疑當地的建築質素。

在事發前，土耳其的物價、樓價飆升，民眾須應負沉重的經濟壓力。不少人辛苦儲錢購買的房產，目前卻被一場災難奪走。

土耳其中央銀行2022年4月公布住屋指數年度報告，顯示伊斯坦堡（Istanbul）2022年的物業平均價格已達160萬里拉（約666,963港元），而2021年同期的平均價格是75萬里拉（約312,639港元）。央行指，與2021年同期相比，2022年2月伊斯坦堡樓價平均上漲106.3%，而全國樓價平均上漲96.4%。

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英國「中東之眼」新聞網（Middle East Eye）2022年4月22日稱，土耳其建築成本上升、通脹率飆升、房屋供需失衡，導致樓價和租金在2021年上漲，但部份土耳其人將樓價飆升的原因歸咎於外國人買樓炒高樓價、以及大量難民湧入。

報道指，根據土耳其政策，在土國購買價值40萬美元或以上（約312萬港元）物業，就能獲得土耳其國籍。在過去9年期間，土耳其共有29.3萬個合計值413億美元（約3,221億港元）的物業被售予外國人。

德國bne IntelliNews網站2022年7月14日稱，大量俄羅斯人和烏克蘭人湧入土耳其地產市場，在當地購買物業。