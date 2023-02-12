影片瘋傳｜廣西童用菜刀作勢斬父只因手機被沒收　用刀架頸極驚險

近日廣西貴港一名男童因沉迷打機，被父親沒收手機後竟直接用菜刀揮舞恐嚇父親，影片在內地引發極大關注。



男童揮舞菜刀畫面十分驚險（點圖放大）：

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綜合內媒報道指，事件發生於2月10日，有網友拍攝到鄰居的家庭爭吵畫面，只見影片中一名男童持著菜刀，不斷揮舞恐嚇著一名中年男子，左手還在跟該名中年男子拉扯，期間男童大喊大叫。

中年男子用厚重的外套包裹左手臂，以此方式來避免遭到菜刀割傷，但男童的菜刀一度揮舞到接近中年男子的頭頸位置，險象環生。而在拿著菜刀的男童面前，中年男子的動作也略顯受到壓制。

雙方對峙約20秒後，男童用菜刀架在中年男子的頸部附近，中年男子乘機將刀奪下。

拍攝影片的網友表示，遭受威脅的是男童的父親，而男童拿菜刀恐嚇父親的原因是「手機遭到沒收」。該網友又表示，男童平日太過沉迷手機，其父親無奈之下只能沒收，沒想到兒子竟然直接拿出菜刀恐嚇，網友又表示這家人平時太縱容男童。

網民熱議：

「建議這個父親報警。」

「對自己的父親都能揮刀相向，如果不進行教育，很難想像以後會發生甚麼。」

「可怕，而且很多這樣的孩子。」

「我小時候要是這樣，我可能就沒法活到現在了。」

「果是我孩子直接報警，讓警察教育。」

