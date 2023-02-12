財經大V炒蘋果期貨炒成果農！被迫實物交割1500噸　崩潰加班散貨

近日，內地一則「資深期貨大V炒蘋果期貨翻車」的消息引起廣泛關注。主角林先生向內媒表示，他和朋友本來想「入市抄底」，沒想到變成「實物交割」，總共涉及1500噸左右現貨蘋果，目前他正帶領公司日夜加班銷售這批蘋果，已賣出300多噸蘋果。



綜合內媒《證券時報》及《界面新聞》等12日報道，林先生表示，在2022年12月份，鄭州商品交易所（鄭商所）的蘋果期貨價格跌到了每噸8000元（人民幣，下同）以下，已經低於種植成本。由於覺得這種低價不可持續，他和朋友本著抄底的思路進場。可是當時由於內地疫情防控政策剛剛調整，到12月末時，感染新冠人群比較多，市場對需求悲觀，貿易商和期貨市場賣方都參與拋售。

林先生稱：「結果由於預期不樂觀，現貨貿易商以及投機商在臨近交割之時都拼命砸盤，蘋果期貨價格已經不正常了，此時多頭如果平倉，將面臨不少的虧損。我算了下自己的成本，低於蘋果的平均拿貨價格，所以就決定接貨。」於是林先生前往鄭州商品交易所交割蘋果現貨。

目前賣出300多噸蘋果

林先生稱，他和朋友共有1500噸左右的交割果，目前線上線下總共已經賣出300多噸蘋果。

據林先生發布的蘋果銷售微信店鋪看到，顯著標有「交割果」字樣的整盒裝蘋果，以88元一箱的價格銷售。銷售頁面標明，「蘋果期貨交割果，果徑大於80mm，交割地煙台，7斤/箱」，前8888箱還可減價28元。

根據資料，2017年12月，蘋果期貨在鄭州商品交易所正式上市交易，是全球首個上市的鮮果期貨品種。這次事件之所以能夠獲得關注，在於林先生將動輒以數百噸計的大宗交割品，化整為零面向消費者銷售。這在國內期貨市場上並不多見，尤其是農產品。