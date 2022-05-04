江西南昌主題公園過山車故障　18人滯留高空　竟靠自行走下獲救

江西南昌一主題公園的過山車發生意外，導致18人被困半空。最終，被困者自行沿鐵軌從77米高空走下獲救。



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事發於周一（2日）下午2時許，南昌融創樂園「雲霄飛車」過山車設備在運行過程中突發故障、懸停半空，18名遊客被困77米高空。值得注意的是，救援過程令人十分揪心，被困者在救援人員的接引下，從77米高空處沿鐵軌緩慢走下，所幸最終無人受傷。

有親歷者表示，被困的過程大概有十幾分鐘，當得知要自行走下去時，腦袋都是懵的，往下走的過程中腿一直在發抖，「根本不敢往下看」。亦有親歷者說，自己走下來時「腿已經軟了」。

翌日，南昌融創樂園所屬公司發布說明指，經初步排查，本次故障是因設備在運行過程中，有操作員發現異常，為保障遊客安全，第一時間執行應急處置。目前，設備已暫停運營，公司亦已與被困遊客達成賠償協議。

網民評論：

「別的玩家，沒這麼刺激過，加量不加價啊」。



「本來去找刺激，這下被刺激了」。



「這批人可能這輩子都不會想玩過山車了吧」。



「在斜坡還好，要是倒掛就恐怖了，真的是太嚇人了」。



「這票錢花的太值了，還贈送了高空行走的體驗」。

