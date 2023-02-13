陳飛宇床照女主角遭起底　竟是人妻兼多年粉絲　傳老公將照片賣出

知名內地星二代、名導陳凱歌之子22歲男星陳飛宇13日遭指不雅照外洩，照片裏睡得嘴巴開開的男子特徵和陳飛宇極為相像，引發內地網民熱議。而同床女子被爆是網紅「是亦琳啊」，有心網友也翻出女網紅從陳飛宇拍《秘果》時即是他的粉絲，在追行程方面連機場也不放過。



陳飛宇在2021年發過的自拍照，和今（13日）曝光的床照場景像是在同一家酒店拍的。（左翻攝陳飛宇微博，右翻攝超能攝影陽陽微博）

內地狗仔「超能攝影陽陽」最新曝光三張疑似陳飛宇「床照」，爆料陳飛宇從多年前就和網紅「是亦琳吖」在一起，多次在長沙高級酒店開房，還比對床照男生的耳朵、嘴角痣與陳飛宇都一樣。還預告會有更具說服力的第二波猛料。

陳飛宇床照中的女子被指是網紅「是亦琳啊」。（圖／翻攝自微博）

隨著八卦曝光，網友也開始辦案，「是亦琳吖」被起底是2017年電影《秘果》時期就在追陳飛宇的「站姐」（跟拍藝人行程的粉絲），同年陳飛宇有份參與電影《妖貓傳》上映時，「是亦琳吖」還以陳飛宇粉絲身份接受採訪，稱讚「導演（陳凱歌）、工作人員很用心.....導演選角眼光太好了。」部分網友直指陳飛宇睡站姐，也等於睡粉絲。

「是亦琳啊」被起底是陳飛宇「站姐」，曾接受後援會採訪。（圖／翻攝自微博）

除此之外，內地互聯網也開始傳出「是亦琳啊」是已婚化妝師，不雅照是其老公賣給狗仔進而曝光。同時網上已瘋傳多張聲稱是網紅「是亦琳啊」的婚紗照，照片中的新娘和新郎相互依偎、擁抱、互摟牽手相當甜蜜。種種傳聞接二連三，當事人皆尚未對外界疑慮作出回應。

網上甚至有傳聞稱，陳飛宇媽媽、演員陳紅想以200萬人民幣買下這批照片，惟最後沒買成。

網絡瘋傳網紅「是亦琳啊」的婚紗照，傳言稱不雅床照是老公賣的。（圖／翻攝自微博）

今年22歲的陳飛宇是陳凱歌與女星陳紅的二兒子，從小受到父母栽培逐星夢，只是星途比起他的家世來說發展得並不算順遂，2020年搭上耽美熱潮與羅雲熙拍了《皓衣行》，隔年因廣電總局禁令至今無法播出。去年藉浪漫偶像劇《點燃我，溫暖你》終於人氣開始飛升，被視為新一代頂流男神，待播電影、新劇等都讓各界期待。如今卻爆出「睡粉事件」，剛有起色的演藝之路可能又要重新來過。

內地男星陳飛宇遭爆與女網紅床照，網傳陳飛宇媽媽陳紅曾想用人民幣200萬元買下照片但沒買成。（網路圖片）

不過也有分析指，男藝人醜聞不至犯罪程度，「丟臉但不至於封殺」，而他與女星周也主演的電影《倒數說愛你》傳2月14日定檔，如今受到床照影響，能否定檔增添變數。

內地狗仔「超能攝影陽陽」在微博貼出3張床照，並指出從照片中男生的耳朵、嘴角的痣，與陳飛宇對比都很相似，因此認定床照中的男子就是陳飛宇本人（點擊放大瀏覽）：