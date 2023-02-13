陳凱歌兒子陳飛宇多張床照流出　女方為網紅　狗仔隊預告有更猛料

內地名導陳凱歌和女星陳紅的兒子陳飛宇，如今也是演藝圈的星二代，不過13日中午則被內地狗仔爆出床照，而女方則是一名網紅，兩人在2021年曾交往過。



陳飛宇之前與歐陽娜娜合作拍片一度傳出緋聞，當時還被冠上「歐陽娜娜男友」，現在內地狗仔「超能攝影陽陽」在微博貼出3張床照，並指出從照片中男生的耳朵、嘴角的痣，與陳飛宇對比都很相似，因此認定床照中的男子就是陳飛宇本人（點擊放大瀏覽）：

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一旁的女生則被挖出是一名小網紅，接著更預告還有第二波更驚人的料。

爆料一出立刻引發內地網友熱議，更揶揄像是之前吳亦凡被爆料床照的模式一樣，宛如復刻2.0，「一看就是女的主動爆出來的，為了出名」、「啊這，怎麼睡網紅都要模仿吳亦凡啊」、「是說家教嚴麼？看來也不怎樣」、「長得像，做的事也像」、「傳聞中的陳簽簽（吳亦凡被爆料後被戲稱為「吳簽」）」。

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