上海70歲獨居長者突發失憶出走20公里尋亡妻　稱「她只是走丟了」

老來多健忘，唯不忘相思。《上游新聞》報道，2月10日，上海一位獨居老人步行20公里尋找亡妻。上海市公安局寶山分局證實，老人已經70多歲，由於過度思念亡妻，才會出走尋找。目前，老人已在警方協助下平安返回家中。



警方介紹，老人姓張，近期突發腦梗，伴隨出現間歇性失憶、幻想等症狀。2月10日，老人見妻子「遲遲不回家」，誤以為妻子走丟，於是出門，獨自步行20公里左右，沿途不斷找尋。熱心群眾發現老人後報警，隨後，老人被民警帶回派出所了解情況。

（上海警方供圖）

民警：「老伯伯，你家裡有人嗎？跟誰住在一起呀？」

張老伯：「我跟我愛人住一起。」

民警：「我們看資料你愛人不是已經去世了嗎？」

張老伯：「不，我愛人只是走丟了，她剛剛不還在這裡嗎？」

民警：「在哪裡？」

張老伯：「剛剛還在的，跟著一起來的。」

民警：「那你有沒有鑰匙啊？」

張老伯：「我沒有鑰匙的，都放她身上。」

老人被帶回派出所詢問，最終平安返回家中。（上游新聞）

民警翻閱戶籍信息資料後發現，張老伯的妻子兩年前已經去世，且膝下無子女。將老人送回住所泗塘新村後，該轄區社區民警亦表示，張老伯在妻子過世後非常思念，近期出現腦血管堵塞症狀，出院後思維混亂，「以為妻子還活著，只是走丟了沒回家」，所以才到處尋找。最終，社區民警陪同老人平安返回家中。次日，社區民警聯繫了相關居委會，為老人製作了緊急聯繫卡，並提供相應的助老服務。